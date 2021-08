Esteban Bustos explota por su castigo: “Cuando no eres un país potencia en el deporte es cuando se cometen injusticias como estas”

El cierre de la competencia del pentatlón moderno estuvo lejos de estar dentro de lo esperado por Esteban Bustos. El deportista nacional lo pasó mal en el cierre de la participación de los chilenos en Tokio 2020 después de haber sido eliminado de la prueba del salto ecuestre y terminar la competencia en el 34° puesto.

Durante esta competencia, el chileno fue eliminado después de que se cortara la rienda, perdiendo el control del equino. Pese a las apelaciones, los jueces mantuvieron la decisión.

“Estaba pasando la cancha, iba bien, y se me corta la rienda, entonces sin rienda ya no tienes control del caballo. Me tocan campana, y me voy. Dice el reglamento que tú no puedes apelar si se te rompe el material que te dan del caballo. Ok, pero ¿Por qué nos eliminaron?”, comenzó relatando el pentatleta al IND.

“A ti te pueden eliminar por cuatro recusas, dos caídas o pasarte el doble del tiempo de tu cancha, y nosotros no cumplimos ninguno de los tres requisitos”, continuó.

En cuanto a la apelación presentada, expuso que “esperamos que terminara la competencia, y me dijeron que no. ¿Por qué? Porque dijeron que yo no tenía control sobre el caballo. Pero eso no es parte de la eliminación”.

“De hecho un competidor polaco me acaba de decir que se le salió el estribo, pararon la competencia, le colocan el estribo y siguen. Entonces, en estas competencias de esta envergadura tú no esperas que se te rompa la rienda. Nosotros tomamos fotos”, complementó.

La rienda del caballo de Esteban Bustos se cortó durante la competencia ecuestre del pentatlón moderno. Foto: @TeamChile_COCH.

Cabe señalar que en esta prueba del pentatlón moderno los competidores son emparejados con sus caballos en un sorteo justo 20 minutos antes de competir. Y a consecuencia de la eliminación debió enfrentar una desventaja de 5′51″ en la prueba del láser run.

Prosiguió indicando que “entonces es súper frustrante. Yo no quería correr, no tenía ni una gana de correr y lo hice por inercia, porque al final uno está acostumbrado a seguir no más”.

“Es un golpe duro, aún no lo asimilo, y aquí uno ve que muchas veces cuando no eres un país potencia en el deporte, es cuando se cometen injusticias como estas, donde no tienes nada que apelar, entonces obviamente esto afecta a mi futuro porque cuesta reponerse”, disparó.

“Afecta a un país, porque uno también es referente de muchos niños. ¿Dónde está el valor Olímpico? Por último apelemos a eso, pero nada. Terminé, y yo creo que fue lo mejor porque no me queda otra”, cerró Esteban Bustos.