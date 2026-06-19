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    Esteban Pavez recuerda sus últimos meses en Colo Colo y vuelve a repasar a Fernando Ortiz: “Quería retirarme ahí”

    El volante asegura que salir a Alianza Lima fue la mejor decisión que pudo tomar, pero reconoce que esperaba un cierre distinto en el Cacique.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Esteban Pavez recuerda sus últimos meses en Colo Colo y vuelve a repasar a Fernando Ortiz: “Quería retirarme ahí”. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Esteban Pavez todavía lamenta su salida de Colo Colo. El volante que actualmente milita en Alianza Lima recordó que sus últimos meses en Macul fueron negativos, por lo que tomó la opción de ir a Perú.

    “Cuando me llegó la oportunidad de Alianza no lo dudé, porque está Pablo (Guede) que me conoce muy bien y yo también lo conozco. Antes de eso yo no me quería ir de Colo Colo, mi familia sabe. Yo quería terminar este año ahí. Quería retirarme en Colo Colo, pero el fútbol va cambiando, es de momentos. El año pasado no fue bueno personalmente y tampoco en lo grupal”, señaló en Tipster.

    Pavez en Alianza Lima.

    En esa línea, el mediocampista apunta al técnico Fernando Ortiz, quien le quitó piso en el Cacique. “Lo estaba pasando mal. El año pasado lo pasé mal varias veces. Me dolió mucho cuando no me citaron por segunda vez consecutiva. Nunca me había pasado”, dijo.

    “Sabía que me podía tocar en algún momento, pero cuando llega, de verdad que duele. Seguía entrando de la misma forma, pero duele. Todavía me sentía capacitado para jugar”, complementó.

    Pese a que su intención era terminar su carrera en Colo Colo, Pavez enfatizó en que hoy se siente a gusto en Lima. “La mejor decisión fue haberme ido a Alianza. El año pasado hubo un par de entrenamientos en los que iba a entrenar y daba lo mejor de mí, pero no estaba feliz. Eso va contra mí. Yo amo el fútbol y sigo entrenando como un niño todavía. Fue una muy buena decisión haberme ido. Volví a reencantarme con el fútbol. Estoy disfrutando en Alianza y, aparte, es un equipo grande, así que contento por eso”, remarcó.

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