Francisco Cayulef: “Estos Juegos Parapanamericanos van a marcar un antes y un después en Chile”

Francisco Cayulef (37) preparó los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 de la mejor manera posible. Tuvo giras por Europa, cruzó la vereda para jugar el Mundial de Pádel adaptado y también disputó por primera vez el US Open, último Grand Slam de la temporada. Meses de preparación que lo ilusionan con colgarse una medalla, pero que también tuvo que saber compartir con el nacimiento de su segundo hijo, quién comenzó su vida hace tan solo dos meses, cambiando de forma rotunda su planificación final.

De todo eso habla con El Deportivo. Menciona cómo ha cambiado su rutina en este último tiempo, lo orgulloso que está de ver el apoyo de la gente a los atletas chilenos en Santiago 2023 y de esas semanas en Nueva York, donde compartió con referentes como Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Juan Carlos Ferrero.

Debutará en los Juegos Parapanamericanos el 19 de noviembre, cuando el tenis en silla de ruedas comience sus competencias, disciplina que lo ha hecho recorrer el mundo y ganarse un espacio como un referente del tenis adaptado en Chile.

Participó en el US Open en silla de ruedas, una experiencia única imagino…

Sin dudas ha sido la mejor experiencia deportiva que he tenido en mi vida. Yo he jugado Juegos Olímpicos, Mundiales, pero esto significó lo máximo que he logrado. El nivel de las instalaciones, el trato de la gente, al mismo nivel que un tenista convencional. Para mí fue algo muy enriquecedor y me permitió darme cuenta de que estoy haciendo las cosas bien y que puedo llegar aquí con mi propio nombre en el tenis paralímpico.

¿Pudo compartir con las estrellas?

Sí porque allá nosotros somos uno más. No hay diferencia. Interactuamos con Ferrero, Alcaraz, Zverev, pero también uno está tan enfocado en que le vaya bien que yo me dediqué más a aprender que a interactuar. Me di cuenta del profesionalismo del tenista, sus rutinas, de todo lo que hace un tenista convencional. Si yo replico eso, puedo rendir igual de bien en mi categoría.

Todo eso ayudó a preparar Santiago 2023 ¿Cómo se siente en estas semanas?

Ayudó mucho, pero ahora estoy en una situación personal distinta. Tengo un hijo de dos meses, entonces familiarmente estamos muy bien. Pero me ha costado dedicarme un cien por ciento a mis actividades deportivas. Por lo mismo me iré a concentrar a un hotel una semana antes de irnos a la Villa, para así poder estar más concentrado y enfocado en conseguir ese podio en estos Juegos.

Francisco Cayulef junto a Carlos Alcaraz.

¿Ha podido ver los Juegos Panamericanos?

Me tiene muy contento, ilusionado y orgulloso todo lo que está pasando con estos Juegos. Creo que están sacando a relucir al chileno por naturaleza. Estamos disfrutando de esta fiesta panamericana y nos deja bastante expectantes a nosotros. Estos Juegos van a marcar un antes y un después en la cultura chilena. No solo en deportes, sino que también en el tema social, de educación, de todo lo que estamos logrando como país.

¿Cree que ha permitido que la gente esté más interesada en ustedes?

Tengo solo orgullo de cómo el estadio está lleno todos los días. Ver cómo la gente se ha interesado en el deporte paralímpico. En este último tiempo me han llamado varias empresas, la prensa y creo que todo eso es una marca fuerte de lo que se puede venir. No solo habrá más gente haciendo clavados, jugando balonmano, también habrá más conocimiento, más cultura deportiva, más integración.

Imagino que la ilusión es que esto se mantenga hasta el final…

La fiesta se está viviendo con todo y ojalá siga así hasta el 27 de noviembre, que no se note un distanciamiento entre los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos. Es una tremenda oportunidad que esto sea una sola gran fiesta.

¿Esta mayor atención se ha visto reflejada en apoyo monetario?

Yo he tenido la fortuna de que sí. Me han apoyado desde la Municipalidad de Melipilla con una silla profesional, que es una tremenda ganancia para mí. Fui a dar una charla a una empresa y también me dijeron que me iban a apoyar, entonces creo que la gente está abierta a descubrir y apoyar a nuevos deportes. Eso es algo que antes no se veía. Yo creo que estos Juegos están sirviendo para eso, para ver que el chileno tiene talento, que tiene disciplina, ya sean paralímpicos o convencionales. Todos estamos ganando con Santiago 2023.

Pareciera que este es el momento para que la gente abrace el deporte paralímpico…

La gente tiene que ir en familia, en masa, que vean cómo a través de su discapacidad los atletas logran realizar sus distintos deportes, lo bien que lo estamos haciendo en esta materia. No tengo dudas de que Chile va a ser una potencia a nivel paralímpico después de este evento.