Gustavo Alfaro: “No soy un técnico defensivo”

Gustavo Alfaro (57 años) rompió el silencio. El técnico, que no había hablado en los medios tras su salida de Boca Juniors, concedió una entrevista a TyC Sports, donde se defendió de los rótulos que le han impuesto en su carrera. El DT tiene un acuerdo con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, para ser el nuevo entrenador de Colo Colo.

"¿Si soy defensivo? Me lo dicen desde que dirijo. Es falso. Vivimos en un mundo de rótulos. No me molesta, porque es una batalla que ya no doy (...) En Boca hice solo un cambio defensivo en todo el año. Fue el cambio de Lisandro Lopez por Hurtado, en el partido con Banfield. Íbamos ganando 1-0 y faltaban diez minutos”, comentó Alfaro, quien también goza del favoritismo de Marcelo Espina, director deportivo del Cacique, para asumir la banca popular.

Alfaro se encuentra en cuarentena tras haber llegado a Buenos Aires desde Estados Unidos, donde fue a visitar a una de sus hijas que estuvo de cumpleaños. En la nota, también aprovechó de criticar a Carlos Tévez, quien lo acusó de haberle faltado el respeto. “Me desilusionó, porque fue al jugador que más respeté. Por lo que le hablé al principio, porque fue al único jugador al que le dije que lo iba a sacar, y que si lo hacía era por su trayectoria”, sentenció.

También se refirió al desgaste que sufrió en el club xeneize. “¿Envejecí en Boca? Sí, entré con 56 años y me fui con 82 años. Boca es la selección argentina todos los días. La Selección mueve todo, pero dura una semana o 20 días. El club es siempre”, reflexionó.

Alfaro tiene una larga trayectoria, en la que suma títulos importantes como la obtención de la Copa Sudamericana con Arsenal de Sarandí, en 2007, elenco con el que también fue campéon de la liga argentina.

Su nombre es muy bien valorado en el plantel albo. Así lo dejó claro Pablo Mouche, delantero de Colo Colo que fue dirigido por Alfaro. “Como persona y como entrenador no tengo más que palabras de agradecimiento. Obviamente que su carrera lo demuestra, tiene una gran trayectoria y está en el auge de su carrera, es muy bueno", elogió el transandino.