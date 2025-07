Históricos de Colo Colo apuntan al liderazgo de Almirón: “No veo que el técnico llegue a los jugadores; no funcionan”

Este fin de semana Universidad Católica y Colo Colo se enfrentaron en una nueva edición del clásico y fueron los cruzados los que terminaron celebrando. Daniel González y Diego Corral se transformaron en los autores de los tantos que dejaron muy mal parado al Cacique, en especial si se considera que el próximo sábado deben enfrentarse a Universidad de Chile en un nuevo Superclásico.

Por lo mismo, jugadores históricos de los albos tomaron la palabra, apuntando directamente al técnico Jorge Almirón. “Colo Colo siempre es protagonista de los campeonatos nuestros y uno, conociendo el fútbol, hay un ambiente muy raro. Eso es muy vistoso, los jugadores no se ven motivados, no funcionan, no anda el equipo ni en lo colectivo ni en lo individual. Hay momentos en los que hay que tomar decisiones. No veo que el técnico llegue a los jugadores y ahí están los resultados”, apuntó Jorge Contreras en diálogo con Redgol.

Otra voz crítica contra el DT fue la de Óscar Wirth: “En la interna uno no convive con ellos, pero está claro que lo que se mostró no guarda ninguna relación con lo invertido”, lanzó.

“Cuando uno los escucha hablar, realmente no guarda relación lo que dicen con lo que hacen. Esa es la pobreza que uno ve (...) Puede darse que puedes ganar y jugar bien, pero partes de una premisa de lo que estás haciendo. Cuando los escuchas hablar es como que van en vías de algo bueno, pero los ves jugar y no sabes dónde están esas vías”, complementó el exportero.

Por otro lado, Eddio Inostroza expresó que “hay situaciones que uno no comprende, son decisiones del técnico y se hace responsable de quién elige, del planteamiento que va a presentar. Un chirlito el tener la semana completa libre”.

“Son cosas que todos vemos, ya hay hasta poco compromiso con la situación. No han demostrado ni creo que haya capacidad de manejar el grupo de otra manera”, añadió.

Claudio Aquino, el otro apuntado

Claro que la propuesta de Jorge Almirón para el clásico contra la UC no fue lo único que causó malestar en la historia de Colo Colo. Otro de los apuntados por el bajo rendimiento fue Claudio Aquino. “Llama la atención que un refuerzo de estas características quizás destaque nada más porque tiene un saque lateral largo, de fuerza. Lamentablemente me ha decepcionado. Era una de las mejores contrataciones de Colo Colo pero no le sale nada, no ha mostrado lo que uno pensaba”, enfatizó Contreras.

Por último, Ricardo Dabrowski, remarcó el momento preocupante que enfrentan los albos en especial en la previa del Superclásico. “La vuelta a la competencia lamentablemente no ha sido positiva, seguramente estará el análisis, se verá qué pasó. Venían levantando, pero lo de hoy va a ser un remezón fuerte. Habrá que esperar que se recupere con la U”, expuso.

“El resultado es lo que marca. Después, en estas condiciones el jugar bien o mal, el tema del resultado te condiciona absolutamente. Por más que pudo jugar bien, si no se gana, no sirve”, concluyó Dabrowski.

Ahora, Colo Colo deberá prepararse con todo para enfrentar a la U en el Superclásico. El duelo está programado para este sábado 12 de julio, a partir de las 15.00 horas, en el Estadio Nacional.