    Huilo Outdoor Experience: Patricio Farías mantiene el liderato en la categoría élite tras el segundo día de carrera

    La prueba en el entorno natural de la Reserva Biológica Huilo Huilo, vivió una intensa segunda jornada. Además de las pruebas de XC Maratón, el evento sumó el inicio de las series de Enduro.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Huilo Outdoor Experience: Patricio Farías mantiene el liderato en la categoría élite tras el segundo día de carrera. CristobaI Venegas

    Patricio Farías continúa como líder de la categoría élite masculina de XC Maratón tras completarse el segundo día de competencia del Huilo Outdoor Experience. El corredor tuvo un registro de 2 horas, 18 minutos y 10 segundos.

    Farías encabezó la clasificación por delante de Emmanuel Soto, quien finalizó en la segunda posición con un tiempo de 2:20:48, seguido por Ignacio Freeman, tercero con 2:21:28. Más atrás se ubicaron Armando Espinoza (2:24:55) y Cristian Hitschfeld (2:25:15), completando los cinco primeros lugares de la categoría élite.

    José Luis Vergara fue sexto con 2:30:33, Diego Gutiérrez terminó séptimo con 2:41:09 y Alonso Ortega cerró la jornada en la octava posición con 2:43:52.

    De acuerdo a los registros, Farías se mantiene además como el mejor clasificado en la categoría varones élite, con un promedio de velocidad de 15,63 km/h. El rendimiento sostenido del corredor le ha permitido conservar el liderato en élite en una competencia que se extenderá hasta el sábado.

    Durante esta misma jornada también se dio inicio a las pruebas de Enduro, que reunió a competidores en distintas series y niveles. Destaca Paz Gallo entre las competidoras.

    El Huilo Huilo Outdoor Experience se extenderá hasta el sábado. CristobaI Venegas

    El Huilo Outdoor Experience se desarrolla en un formato que combina competencia deportiva y financiamiento de programas comunitarios impulsados por la Fundación Huilo Huilo. En ese contexto, Carolina Hernández, directora de comunidades de la fundación, explicó el alcance del evento.

    “Para nosotros es mucho más que una competencia. Todos los fondos recaudados en esta carrera van directamente a potenciar la escuela de montaña Líderes del Bosque”, señaló a El Deportivo. “Esto significa contar con infraestructura de calidad, equipamiento adecuado, monitores y talleres que estén a la altura del nivel que hoy tiene la carrera”, añadió.

    Según detalló, el proyecto impacta a cerca de 500 niños y niñas durante el año. “Apostamos a que ellos puedan vivir experiencias similares a las que hoy están viviendo los competidores. Buscamos entregar herramientas socioemocionales y también fortalecer capacidades técnicas a través del deporte outdoor y la cultura”, agregó.

    Hernández también destacó el rol del deporte como herramienta formativa. “Lo ustamos como un medio para desarrollar habilidades que no siempre están presentes en el currículum tradicional. A través del vínculo con la naturaleza, la comunidad y el trabajo en equipo se pueden desarrollar habilidades que hoy son fundamentales”, dijo.

    Respecto al balance general de la carrera, la directora de comunidades afirmó que “es positivo. Hemos aumentado la cantidad y calidad de los talleres, el equipamiento y el número de niños con los que trabajamos. Hoy incluso el taller de enduro está compitiendo en la carrera, lo que refleja el proceso de estos años”.

    La competencia continuará hasta el sábado, con nuevas etapas tanto en las categorías de mountain bike como en las pruebas de Enduro, definiendo a los ganadores finales del Huilo Outdoor Experience en su quinta edición. Ese día también se llevará a cabo la carrera de trailrunning.

