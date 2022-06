Ignacio Arroyo se queda sin el ascenso: pierde la final ante el Girona de Marc Gasol

Estudiantes no pudo lograr el ascenso a la liga ACB. Se quedó a un solo encuentro tras caer en la final ante el Girona de Marc Gasol por 60 a 66 en un partido duro y en donde los catalanes consiguieron volver a la división de honor tras 14 años. De esta forma Ignacio Arroyo no pudo lograr el objetivo y tendrá que volver a luchar otro año en la LEB Oro.

El chileno cierra la temporada con un promedio de juego de 18 minutos por partido, además de 5,6 puntos, 1,7 en rebotes y 2,1 asistencias. Además durante esta pasada logró levantar la Copa de la Princesa de Asturias, un certamen donde se miden todos los equipos de la segunda división española. Esto hacía que Estudiantes fuese el gran favorito para llevarse el trofeo del Final Four.

Pero Gasol dijo que no. El pivot volvió de la NBA con un solo objetivo: llevar al equipo de su infancia nuevamente a la primera división. Algo que logró en un campaña donde fue figura total. No solo consiguió el MVP de la temporada regular, sino que también el de las finales, pese a que en la ronda de los cuatro mejores sufrió una lesión en su rodilla que lo hizo tener que forzar para disputar esta definición.

Pero el ex Memphis, y cinco veces All Star de la NBA, mantuvo tintes de misterio en las celebraciones del ascenso, dejando en el aire su continuidad en el Girona. “Ahora lo que toca es disfrutar, ya veremos el año que viene qué nos depara, ahora no quiero pensar en nada más, sino en disfrutar el momento”, comenzó diciendo.

“Hemos luchado por este objetivo, al final, cuando nos hemos encontrado con ello hemos sido valientes, hemos jugado un baloncesto de buen nivel y la gente ha estado apretando, disfrutando, sufriendo y todos esos sentimientos que transmite el deporte y que es lo bonito”, concluyó el ganador al premio mejor defensor de la NBA en 2013.