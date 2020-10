Igor Lichnovsky, a un paso de partir a Arabia Saudita

Este domingo, Cruz Azul perdió 2-0 con el Toluca por la fecha 13 del Torneo Guard1anes 2020 de México. En la Máquina Cementera, no estuvo Igor Lichnovsky. Vio el partido desde la tribuna. Es una señal de cara al próximo paso del zaguero chileno. El jugador formado en la U está muy cerca de dejar el fútbol azteca y partir a Arabia Saudita.

En concreto, el mundialista juvenil es tentado por el Al Shabab. El interés radica en que el entrenador de los saudíes es el portugués Pedro Caixinha, quien dirigió al chileno en el Cruz Azul y lo conoce perfectamente. Incluso, bajo su mando, Lichnovsky no solo jugó de zaguero, sino que también de volante central.

El propio entrenador del club mexicano, el uruguayo Robert Siboldi, reconoció la opción. Más bien, la dio como un hecho. Aseguró que nunca visualizaron esta cercana chance de salir que tiene Lichnovsky.

“No estaba en el plan la salida de Igor. Esto pasó de último momento. No estaba en los planes que saliera un jugador que venía jugando bien. Es una decisión de él y espero que no haya más cambios o salidas porque nos vimos afectados porque no lo teníamos en los planes”, manifestó Siboldi, quien añadió que fue una decisión técnica su ausencia del choque ante Toluca.