Igor Tudor, DT del Marsella: “Siempre he dicho que el título depende del PSG, de su forma de jugar”

Hay tristeza en Marsella. Quien preveía un clásico parejo ante el PSG, se equivocó, puesto que el cuadro capitalino pasó por encima de los portuarios. El 3-0, con dos goles de Kylian Mbappé y uno de Lionel Messi, es un golpe duro para los de Alexis Sánchez, que se alejan a ocho puntos del líder. Luego del duelo, Igor Tudor centró su análisis en elogios para el artillero francés.

“Mbappé tenía demasiados espacios porque viene de otro planeta, el PSG estaba muy motivado en esta jornada. Hacía tiempo que no se les veía así. Nosotros hicimos lo mejor que pudimos”, sostiene el estratega.

En esa línea, el DT asegura que las bajas fueron dolorosas el domingo, pero que, probablemente, no hubiese sido un panorama muy distinto, debido al nivel expuesto por el contrincante. “Los defensores ausentes no ayudaron, pero no creo que su presencia hubiese marcado la diferencia”, dice, sincerándose.

Pese a tener una positiva fracción inicial, una vez que el París Saint-Germain tuvo lucidez en ofensiva, el panorama se le puso cuesta arriba al Olympique. “Tienen esa mentalidad ganadora, estando concentrado y corriendo, es increíble la forma en que juegan. Miren a Marco Verrati, hacía tiempo que no lo veía recorrer tanto campo. Solamente me queda felicitarlos”, insiste Tudor.

Hace algunas semanas, el Marsella eliminó al PSG de la Copa de Francia. Para Igor Tudor, la gran diferencia con aquel duelo fue la presencia del delantero galo. “Si comparamos los dos partidos, la diferencia está en su número siete de ellos. Lo dimos todo y jugamos de la misma manera”, asevera.

Lejos de la punta, el entrenador afirma que ese jamás ha sido su objetivo, debido a que el PSG saca demasiada diferencia a nivel local. “Nunca hablé del título. Estamos lejos, siempre he dicho que el campeonato depende de ellos, de su forma de jugar. Si lo hacen como ante nosotros, van a ganar todos los partidos 5 o 6-0″, son sus palabras al respecto.

Pau López no pudo evitar la caída del Marsella. Foto: AP Photo/Daniel Cole

El guardameta saca la voz

Por su parte, el portero del Olympique de Marsella, Pau López, aseguró que no le puede reprochar nada a sus compañeros. “Teníamos la misma mentalidad que el encuentro de la Copa de Francia. La verdad no puedo decir nada de los muchachos. Nuestro juego así”, dice.

El guardameta asegura que quizás arriesgaron más de la cuenta, pero que es parte de la esencia de su escuadra. “Nuestro juego es así. Es fácil, demasiado fácil, decir que somos arriesgados, pero lo cierto es que hemos llegado a esta posición disputando los duelos de esta forma. Esa es la realidad”, remarca.

El equipo de Alexis Sánchez se estanca en las 52 unidades, a ocho de los 60 que tiene el PSG. Aun con fechas por delante, se ve cada vez más complejo que la escuadra portuaria le arrebate el título de la Ligue 1 a los parisinos, que deben recibir a Nantes en la próxima jornada y luego visitar al Bayern Múnich en la Champions League.