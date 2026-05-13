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    Iker Casillas le da un portazo a la vuelta de José Mourinho: “No lo quiero en el Real Madrid”

    El exportero de los merengues compartió su postura sobre el eventual regreso del luso al banco del conjunto español.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El cierre de la temporada 2025-26 para el Real Madrid ha estado bastante movido. En los últimos días se han vivido situaciones de caos y decepciones deportivas.

    Este fin de semana los merengues cayeron como visitantes en el clásico contra el Barcelona, lo que permitió que los culés se quedaran con el título de LaLiga.

    Claro que poco antes se vivió un complejo escenario interno. Una pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde terminó con el uruguayo siendo trasladado a un hospital en silla de ruedas.

    Tras este incidente el club decidió multar a ambos jugadores con 500.000 euros después de que se abriera un expediente disciplinario para investigar lo sucedido en las instalaciones del equipo.

    Así, considerando que el Real Madrid no consiguió títulos y la delicada situación del camarín, el nombre de José Mourinho surgió como una medida de volver a poner orden en la institución.

    Claro que esto no le acomoda a Iker Casillas. El exportero de los blancos compartió su punto de vista sobre la posible llegada del portugués al banco en sus redes sociales.

    “No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid”, planteó de entrada.

    Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas”, agregó.

    Las condiciones de Benfica y Mourinho

    Si el Real Madrid decide ir por el técnico José Mourinho, deberá cumplir con una serie de requerimientos, tanto del DT como del Benfica, su actual club.

    La escuadra portuguesa no pretende dejarlo salir a menos que el Madrid pague su salida, tasada en 3 millones de euros.

    Además, el adiestrador puso sobre la mesa una serie de puntos innegociables. Exigió dos años de contrato, la designación de un portavoz encargado de comparecer ante la prensa para hablar de los temas extrafutbolísticos, independencia y completa libertad deportiva, y cambios al interior en diferentes materias.

    Mourinho querría trabajar con su cuerpo técnico, en el que no descarta incluir a Arbeloa. Esto provocaría la salida del histórico preparador físico Antonio Pintus. También pide línea directa con Florentino Pérez

    Lee también:

    Más sobre:FútbolReal MadridIker CasillasJosé MourinhoLaLiga

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