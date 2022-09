Insólita lesión de César Pinares en el clásico universitario complica a la UC para el duelo frente a Colo Colo

Universidad de Chile se impone por la cuenta mínima ante Universidad Católica en uno de sus mejores partidos de la temporada. Con gol de Cristián Palacios, los azules están dando el primer golpe en la llave por los cuartos de final de la Copa Chile.

No obstante, el encuentro ha estado marcado por situaciones insólitas. Primero, el grosero error de Matías Dituro que le permitió al artillero uruguayo abrir la cuenta en el Estadio Santa Laura. El golero, caracterizado por su buen juego de pies, se equivocó en un saque de arco y habilitó al atacante de la U, quien no falló de cara al arco. Una situación propia del fútbol, pero que no deja de llamar la atención.

Sobre el final del complemento ocurrió un hecho aún más particular. César Pinares presionó de gran manera a la defensa azul y logró hacerse con el balón. El volante comenzó a encarar solo en dirección del arco custodiado por Martín Parra ante la atónita mirada de los futbolistas laicos. La defensa, que se había equivocado en la salida, comenzó a perseguirlo con el fin de evitar el empate. Sin embargo, antes de que el exseleccionado nacional lograra rematar, sufrió una lesión.

Pinares no alcanzó a llegar al área de la U cuando sintió un fuerte tirón en su isquiotibial izquierdo, lo que lo dejó sin opciones de sellar la paridad transitoria en favor de la escuadra de Las Condes. Tras esto, finalizó el primer tiempo.

Consecuencias de la lesión

El talentoso futbolista era uno de los pocos destacables en la deslucida actuación de la UC en Independencia. Tras esto, Pinares debió ser reemplazado al finalizar la primera mitad y en su lugar ingresó el juvenil Diego Ossa.

A esperas de un comunicado del club, todo indica que la lesión muscular dejará al jugador descartado para el duelo del domingo 2 de octubre frente a Colo Colo. Si es que se dan los resultados el próximo fin de semana, el Cacique podría coronarse como campeón en el duelo frente a Universidad Católica, por lo que el duelo es de crucial importancia.