Inter Miami de Lionel Messi iguala sin goles con Nashville y se hunde en el fondo del Este de la Major League Soccer

Después de ganar la Leagues Cup, Lionel Messi y Inter de Miami no pueden mantener la magia en la Major League Soccer.

En el segundo partido del argentino por el torneo más importante del fútbol de Estados Unidos, el cuadro de Florida apenas pudo empatar sin goles con el equipo de Nashville.

El argentino disputó los 90 minutos en la escuadra que dirige Gerardo Tata Martino, al igual que los otros refuerzos Sergio Busquets y Jordi Alba, todos exmiembros del Barcelona de España.

El equipo de Florida no pudo mantener el ritmo que le permitió vencer 2-0 a New York Red Bulls en la fecha anterior. Esta vez, ninguna de las dos escuadras de la final de la Leagues Cup se pudo hacer daño y terminaron con un opaco empate sin goles que no dejó contento a ninguno.

Una de las situaciones más claras estuvo en los pies del finlandés Robert Taylor, quien recibió un pasee de Messi para mandar la pelota muy sobre el arco rival, a los 26 minutos.

Cerca del descanso, el transandino dejó solo al mismo finés en el punto penal, pero el europeo no logró la puntería necesaria para batir al arquero norteamericano Elliot Panicco.

A los 61 minutos, un tiro libre de La Pulga encontró bien ubicado al meta rival. En los descuentos del encuentro, el argentino derribó rivales, pero su remate salió recto para que el marcador no se moviera.

Con este empate, el equipo de Miami está en el penúltimo en la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS con 22 puntos, los mismos que tiene el último Toronto FC, aunque este equipo tiene tres partidos más respecto de los de Florida.

Al cuadro del campeón del mundo le quedan 10 partidos de la temporada regular. Necesita alcanzar el noveno puesto para meterse en los wildcards y así optar a un puesto en el octogonal que decidirá a uno de los finalistas.

Actualmente, esa posición la ocupa Chicago Fire con 32 puntos, diez más que la escuadra de Miami, aunque con dos partidos más respecto de los dirigidos de Martino. Inter volverá a la cancha el domingo, cuando se mida a Los Angeles FC, sublíder del Oeste.