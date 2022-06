Iván Morales reclama a Colo Colo una deuda de su traspaso a México: “Que te hagan problemas no es lo que uno se espera”

La Liga MX llegó a su fin y la amplia legión de chilenos presentes en esa competencia está de vacaciones. Uno que juega en ese país y que ha hecho noticia en los últimos días es Iván Morales. El delantero, que arribó este año al Cruz Azul proveniente desde Colo Colo, terminó una irregular temporada con los Cementeros.

Durante estas semanas se ha hecho público el reclamo del jugador de 22 años al Cacique por el 10% de la operación que desencadenó en su salida al fútbol azteca. Morales declara que lo justo es recibir ese dinero: “Es algo que corresponde, yo siempre he tenido la mejor disposición. Yo pedí dejar el 20% de mi pase en Colo Colo para que reciban algo en una futura venta. Pedí irme porque ellos no sabían que yo terminaba contrato, entonces si seguía los seis meses, me iba libre y Colo Colo quedaba sin nada”, dijo a Radio Touch. Además, agregó: “Siento que fui claro con ellos. Era una forma de agradecer a Colo Colo todo lo que hizo por mí”.

Iván Morales durante la temporada 2020 vistiendo los colores de Colo Colo.

El artillero, quien anotó 16 goles con la camiseta alba en 2021, confiesa que no se esperaba esta situación con el club de sus amores: “Con mi representante fuimos a decirles que terminaba contrato y que, si no me vendían, iban a quedar sin nada, por favor arreglemos esto. La venta no fue alta, por lo mismo dije que dejaran el 20% para que sigan recibiendo dinero en un futuro. Entonces, cuando les pides que te paguen lo que corresponde por la transferencia, que te hagan problemas no es lo que uno se espera. Ojalá se solucione pronto”.

El Sifup le dio la razón al Tanque

Hace algunos días, el Sifup se pronunció a causa de esta polémica situación que aqueja a Morales. Gamadiel García, presidente de la agrupación, dijo a El Deportivo: “Colo Colo tiene dos cosas pendientes: el 10 por ciento del jugador por la venta y el finiquito, que todas las empresas tiene 10 días para entregarlo. El sindicato alega cuando el jugador dice que han pasado cuatro meses y no le han pagado. Hemos hablado con el club y no quiere entender que este es un tema legal que se tiene que respetar. No vale llegar a un acuerdo”.