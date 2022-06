El Sifup le golpea la mesa a Colo Colo: le exige el pago del porcentaje que le corresponde a Iván Morales por la venta al Cruz Azul

El Sifup se enfrenta a Colo Colo por una deuda con Iván Morales. La entidad gremial, que preside Gamadiel García, le reclama públicamente al Cacique el pago del porcentaje que le corresponde al futbolista por su traspaso al Cruz Azul, de México. La operación, realizada en febrero, implicó el pago de 400 mil dólares por parte de la Máquina Cementera al Cacique por el 80 por ciento de los derechos económicos sobre el jugador, en dos cuotas. De acuerdo a la legislación vigente, al jugador le correspondía recibir el 10 por ciento de ese monto.

“Solicitamos a Colo Colo el pago de la indemnización del 10% contemplado en el art. 152 bis I del CT, adeudada hace ya cuatro meses al futbolista Iván Morales. Recordamos que dicho monto impago debe ir en el correspondiente finiquito, pues así lo establece el art. 177 del CT. ORD. N° 3866/42, de 07.10.2013, de la Dirección del Trabajo, que refiere: “… el legislador ha fijado un plazo de hasta 10 días hábiles para que el empleador otorgue el correspondiente finiquito y ponga su pago a disposición del trabajador, lo que implica que dentro de dicho término debe proceder a confeccionar tal documento, CONSIGNANDO EN ÉL TODOS LOS VALORES QUE CORRESPONDA PAGAR AL TRABAJADOR A CAUSA DEL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL, los cuales deben estar disponibles para su aceptación y recepción dentro del mismo plazo”, sostiene la organización, dando cuenta de la irregularidad en que están incurriendo los albos.

Iván Morales, en un duelo por el Cruz Azul.

“Colo Colo tiene dos cosas pendientes: el 10 por ciento del jugador por la venta y el finiquito, que todas las empresas tiene 10 días para entregarlo. El sindicato alega cuando el jugador dice que han pasado cuatro meses y no le han pagado. Hemos hablado con el club y no quiere entender que este es un tema legal que se tiene que respetar. No vale llegar a un acuerdo”, explica García a El Deportivo.

Emplazan a la ANFP

Blanco y Negro no es el único apuntado por el Sifup, pues los reproches también alcanzan a la ANFP. “Exigimos mayor fiscalización del ente rector frente a las exigencias legales y deudas vencidas como la expuesta. La única manera de tener una competencia justa es que todos respeten la ley, el reglamento y el Fair Play financiero”, manifiesta el sindicato.

El atacante de 22 años ha cumplido una irregular campaña en el fútbol azteca lo que le ha generado varias críticas por su nivel. Por la Liga MX ha participado en 14 encuentros, aunque solo en seis de ellos ha sido titular. A esos duelos suma otros cinco encuentros en la Champions League de la CONCACAF, aunque solo en uno fue elegido en la oncena inicial. La productividad frente al arco ha sido nula: en ninguna de las competencias se ha hecho presente en el marcador.