Iván Zamorano: “Lionel Messi puede sentarse en la mesa de Pelé, de Maradona y del que quiera”

Los elogios para Lionel Messi no paran. Y aunque ya lo había hecho en pleno Mundial, Iván Zamorano se quiso repetir sus alabanzas y solo tuvo loas para el nuevo monarca del fútbol, en una entrevista que le entregó al diario Olé.

“Ya no hay adjetivos para Leo. A mí por lo menos, ya no me sorprende nada. Leo representa lo que es el amor por el fútbol, nos representa a todos adentro de la cancha y nos hace vivir emociones a cada instante”, dijo el excapitán de la Selección Chilena a la publicación transandina.

Luego agregó que “parece que no está en el partido y aparece, es como que no está en la cancha y cae del cielo, es distinto. Es algo grandioso y creo que el fútbol lo premio con esta Copa del Mundo, que la merecía absolutamente. Messi lleva 15 años siendo el mejor jugador del mundo y eso no es algo fácil de lograr”.

El hombre que en la década de los noventa fue ídolo del Real Madrid incluso apeló a su propia experiencia para ovacionar a la Pulga. “Yo tuve muchos años grandes en el fútbol europeo, pero ser el mejor durante quince años es muy difícil. Él lo ha logrado y el fútbol le venía quitando la chance de levantar una Copa del mundo. Ahora ya está.... Hoy en día Leo puede sentarse en la mesa de Pelé, de Maradona y del que quiera”.

Bam Bam también tuvo palabras para el bello gesto de la mayoría de las estrellas sudamericanas, quienes dejaron sus diferencias deportivas de lado y felicitaron al formado en Barcelona. “La rivalidad en el fútbol va a existir siempre. En mi caso personal, mi mujer es argentina (María Alberó), mis hijos tienen sangre argentina y yo quería ver a Messi levantando la Copa. Pero creo que para que esa unión se diera hay algo fundamental que es Messi, porque por mucha rivalidad que tengamos hay un tipo que nos une por su fútbol y por su forma de ser. Creo que no existe un ser humano en la Tierra que no esté contento con que Messi haya levantado la Copa. Leo crea muchos más lazos y une mucho más a todo el pueblo sudamericano.”, sostuvo.

Por último, uno de los máximos artilleros de la Roja también tuvo conceptos elogiosos para otro integrante de la Albiceleste, Julián Álvarez. “Yo era un delantero centro clásico, de los que ya no hay más. Hoy, en esta modernidad, en el fútbol actual, me parece que Julián es el delantero más completo que hay. Es un chico que hace todo bien: va bien a las bandas, entra muy bien por los costados, es el primer defensor, es solidario con sus compañeros, cabecea muy bien, remata de derecha y de izquierda, tiene facilidad para la potencia física en el corto terreno pero también en el largo, lo demostró en el gol que le hizo a Croacia”, detalló y concluyó: “Entonces, cuando pensás en un jugador para todo el frente de ataque, él es el más completo porque Halland no va bien a los costados, Mbappé ya vimos que de 9 no genera mucha participación... Y Julián todo eso lo hace. Creo que, sobre todas las cosas, tiene un corazón inmenso que eso incluso lo hace ser mucho más completo. Sin dudas es el futuro del fútbol argentino”.