Joaquín Niemann: “En los majors me falta ser sólido en todas las partes del juego”

Joaquín Niemann volverá la próxima semana a las canchas para jugar su primer torneo regular de la temporada 2020-2021 del PGA Tour, después del exitoso US Open, que jugó en Nueva York hace unas semanas. Será el inicio de su tercera aventura, la cuarta en rigor, en el circuito estadounidense, con objetivos cumplidos en el curso pasado y grandes desafíos en el que ya se está jugando: varios majors, muchos torneos en los que buscará su segunda victoria y tratar de regresar a las finales del circuito.

Antes de comenzar la temporada 2019-2020, ¿cuáles eran sus objetivos? ¿Cuáles se cumplieron y cuáles no?

Mis objetivos eran llegar a Tour Championship y ganar un torneo. Se cumplieron los dos objetivos y estoy muy contento de haberlo hecho.

¿Cómo valora el haber sido top 30 del circuito?

Ha sido increíble, siempre quise estar jugando East Lake (la sede del Tour Championship), es algo en lo que veníamos enfocados con todo el equipo.

¿En algún torneo tuvo la sensación de que podía volver a ganar, como en el Greenbrier del año pasado?

Sí, en el RBC Heritage me sentí cerca, pero los demás jugaron muy bien (terminó quinto). Después en el BMW Championship sentí que la tenía y me di las oportunidades, pero no alcanzó (fue tercero).

¿Cómo se sintió estar peleando el título del BMW Championship con Dustin Johnson y Jon Rahm?

Estaba centrado en mi juego y sabía que me estaba jugando el torneo con los número uno y dos del mundo. Rahm jugó increíble los últimos hoyos y hay que felicitarlo y seguir trabajando para darnos opciones en el futuro de ganar otros torneos.

¿Cómo explica lo bien que enfrentó Olympia Field, la sede del BMW, que para todos fue una pesadilla y solo tuvo cinco jugadores bajo el par?

Esa es una cancha en la que tienes que tener mucha paciencia, es muy difícil, pero me sentía muy cómodo desde el tee, que era clave en esa cancha.

¿Cuál fue el momento más feliz y cuál el más tenso, el más frustrante de la temporada?

El más feliz fue poder entrar al Tour Championship y el más frustrante, cuando se paró de jugar por el virus.

¿Ya tiene una lista de los campos que lo favorecen y los que no? ¿Preferirá jugar esos torneos en esta nueva temporada?

Sí, tengo mis torneos favoritos, pero también otros que no he jugado muy bien y que me gustaría enfrentarlos bien.

¿Cuáles son sus objetivos para la temporada 2020-2021?

Tratar de llegar al Tour Championship de nuevo y por ahí darme buenas chances de ganar torneos o majors.

¿Su visión de Winged Foot, la sede del US Open?

Muy difícil, nunca me había sentido tan cansado mentalmente.

Después del último PGA Championship ud. dijo que había que enfrentar de manera distinta los majors ¿Piensa cambiar algo en la preparación para estos campeonatos, en la estrategia, tal vez?

Falta un poco de experiencia, yo creo, y estar jugando sólido en todas las partes del juego. Los majors son torneos que te exigen mucho.

¿Son los majors una deuda?

No.

¿Diría que ud. juega siempre relajado, siempre tenso o según la circunstancia?

Siempre trato de estar de la misma forma, ojalá siempre relajado.

¿La para por la pandemia, lo perjudicó?

A todos. Por suerte estuve poco tiempo parado ya que estuve un par de semana en Chile y me pude escapar a entrenar a Estados Unidos. Si no hubiera sido así, seguiría casi sin practicar en Chile: recién están abriendo las canchas de golf después de como seis meses.

¿La burbuja es muy incómoda?

Para nada, todos tienen que hacer el test una vez a la semana.

¿Cree ser uno de los deportistas más importantes de la historia de Chile?

Puede que sí, pero todavía queda mucho por hacer.