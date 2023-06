Joaquín Niemann no levanta cabeza y cierra lejos de los puestos de avanzada en la última jornada del US Open

Joaquín Niemann tuvo un fin de semana irregular. El golfista nacional fue de más a menos en Los Angeles Country Club. En el US Open, el talagantino vivió una positiva jornada el jueves, quedando entre los primeros 15. El viernes, sin embargo, decayó en su rendimiento y apenas pasó el corte. En paralelo, Mito Pereira se despedía sin poder avanzar.

El sábado, Niemann se acercó a los puestos de avanzada, pero no le alcanzó. Durante todo el fin de semana le faltó dar el salto definitivo. En la tercera jornada llegó a estar T15, con -3. Sin embargo, una serie de bogeys le impediría avanzar más. Y esa mala racha se extendió para el cierre. Este domingo, el deportista chileno inició con par, pero luego, en los agujeros 3, 4 y 6, volvió a tener más tiros de los establecidos.

Salvó con birdies en el sexto y octavo hoyo, pero tras quedar en par en dos de corrido, un nuevo bogey lo hundió en el undécimo. Quedaba +2 y T37, muy lejos de lo que se espera de un golfista de su categoría. El año pasado había logrado su mejor resultado al ser T23. Niemann ha estado lejos del lugar 17° del pasado Masters de Augusta, su mejor presentación en uno de los torneos grandes.

Los bogeys fueron la piedra de tope del chileno en Los Ángeles. En el 13, volvió a sufrir con lo mismo. Luego, cinco tiros en par consecutivos, que, de todas formas, solo levantaron un poco su posición: T34 al momento de culminar su actuación. El embajador de Santiago 2023 terminó con una tarjeta general de +3, con 73 golpes este domingo y 283 durante todo el certamen. Fue el mejor de los 9 latinos que disputaron el US Open y también de los tres que superaron el corte del viernes.

Joaquín Niemann no tuvo su mejor participación en el cierre del US Open. Foto: Jamie Sabau-USA TODAY Sports

Tras concluir su participación en el tercer major del año, Niemann vuelve a concentrar sus fuerzas en el LIV Golf, donde se ubica en el lugar 33 de la clasificación individual. En el podio se encuentra Mito Pereira, en el tercer puesto, específicamente. Mientras que en lo que respecta al rendimiento por equipos, una de las características de la competencia de fondos árabes, el Torque GC de los chilenos es líder. El próximo desafío deportivo para Joaco será el LIV Golf Valderrama, en España, a disputarse desde el 30 de junio.

Premios millonarios

Como se acostumbra en los certámenes de golf, el major deja una cuantiosa suma a sus participantes. El ganador no solo se lleva el trofeo, sino que también recibe 3,6 millones de dólares en su cuenta bancaria. A diferencia del Masters, aquí no hay derecho vitalicio para seguir disputando el mayor. Pero si se reserva una plaza para las próximas 10 ediciones del US Open y las cinco entrantes de los otros majors.

El segundo mejor clasificado, solo en caso de que sea un puesto en solitario, se lleva US$ 2,16 millones; el tercero, US$ 1.413.430. La tabla de reparto continúa con menos de 1 millón para el resto de los participantes. Niemann, en su lugar, estaría adjudicándose $97,106. Quienes quedaron fuera del corte el viernes, entre ellos el oriundo de Pirque, Mito Pereira, reciben 10 mil dólares.