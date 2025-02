Josep Guardiola desafía al Liverpool: “No pueden hacer 100 puntos esta temporada”

El Manchester City volvió a la victoria luego de perder contra el Real Madrid en el partido de ida de los playoffs de la Champions League. El cuadro dirigido por Pep Guardiola goleó por 4-0 al Newcastle para colocarse en la cuarta posición en la Premier League.

El equipo ciudadano volvió a las alegrías tras sufrir una remontada en los últimos minutos ante el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, el cual se terminó imponiendo por 3-2. Este fin de semana, se enfrentaron al equipo de las urracas, donde el City contó con la actuación estelar de uno de sus últimos fichajes del mercado de invierno, Omar Marmoush, quien marcó su primer hat trick desde que viste la camiseta cityzen. Finalmente, el equipo de Manchester se llevó el encuentro por 4-0, logrando tres puntos importantes para seguir en busca de puestos de Champions League, subiendo a la cuarta posición con 44 puntos.

Sin embargo, la polémica se desató en la conferencia de prensa previa al partido, donde el técnico español lanzó un duro desafío al líder de la Premier League, el Liverpool. Guardiola aprovecho la instancia para rememorar los años de gloria del Manchester City, donde lograron la hazaña de ganar una Premier League alcanzando un total de 100 puntos, en la temporada 2017-18, además de tener actualmente un tetracampeonato. Tras esto, hizo una reflexión sobre el nivel que hay hoy en día en la liga, destacando el nivel del equipo dirigido por Arne Slot pero asegurando que no llegarán a los 100 puntos que el cuadro ciudadano consiguió hace algunos años.

Pep Guardiola durante el partido del Manchester City contra el Newcastle United. Foto: REUTERS/Phil Noble

Los dichos de Guardiola

“Rompimos todos los récords en Inglaterra. ¿Quién haría 100 puntos ahora en el fútbol moderno? ¿O ganar cuatro Premier League seguidas? Estoy esperando” partió diciendo el estratega, mostrando los logros que ha obtenido en el club ciudadano desde que está al mando. “Los equipos son mucho mejores en todos los departamentos. La gente se prepara muy bien porque son los estándares que nosotros dictamos”, continuó.

Luego abordó el año que está teniendo el Liverpool, equipo que marcha en la primera posición de la tabla con una sola derrota en toda la temporada, pero que asegura que no llegarán a la cifra lograda por los cityzen en la temporada 2017-18. “¿Has visto al Liverpool esta temporada? No pueden hacer 100 puntos esta temporada, definitivamente no pueden, 99 tal vez pero no 100″, afirmó Guardiola.

El técnico español no pasa por un buen momento en el City, ya que en Champions League deben ir al Santiago Bernabéu a dar vuelta la serie ante el Real Madrid para poder clasificar a los octavos de final. En la Premier, están a 13 puntos del Liverpool, y en la que están peleando por el último cupo que lleva a la próxima copa de europa con el Bournemouth y el Chelsea. Su próximo encuentro será la vuelta de los playoffs de la Champions ante los merengues, partido que será el miércoles 19 a las 17:00 horas.