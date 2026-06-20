¿Juega ante Arabia Saudita? DT de España actualiza el estado físico de Lamine Yamal en el Mundial

La selección de España no tiene más margen de error. Tras protagonizar el sorpresivo empate 0-0 en el debut ante Cabo Verde, en el máximo batacazo del Mundial 2026, la Furia Roja requiere de los tres puntos en el crucial duelo contra Arabia Saudita para seguir con vida en el Grupo H.

En la antesala del compromiso, el entrenador Luis de la Fuente contó sobre la preparación que realiza junto a sus pupilos. Incluso, el seleccionador lanzó una advertencia en cuanto a la conformación de la oncena titular. “Ahora mismo sí puede haber cambios. Puede haber, eso no significa que esté señalando a alguien. Esto es un equipo, una plantilla, y aquí son importantes los 26 jugadores. Cada uno va a tener su importancia y su trascendencia en la medida que vayan los partidos concurriendo. No se da nadie por señalado cuando sucede un cambio porque nos conocemos, saben cómo tomo las decisiones yo", lanzó.

Luis de la Fuente contó las claves de la previa del duelo ante Arabia Saudita. Foto: Xinhua. Ju Huanzong

Sin embargo, más allá de las varientes que tiene en mente, la pregunta más repetida por los reporteros dice relación con el estado físico de la máxima estrella de España: Lamine Yamal. En ese plano, el director técnico entregó las claves entorno a su proceso de recuperación y no descartó la posibilidad de verlo más tiempo sobre la cancha (en el estreno solo jugó los 20 minutos finales).

“Esa es una muy buena pregunta. Habrá que valorar. Lo valoraremos del plano más de análisis. Seguramente los partidos se solucionan en los segundos 45 minutos. Los primeros 45 minutos normalmente ganas pocos partidos. Valoraremos si nos interesa meter un poco más de marcha al principio o aprovechar la fatiga de los rivales y aprovechar esos minutos finales de Lamine que son determinantes, al igual que Nico. Valoraremos un poco cómo es el partido. Ahí tomaremos la decisión“, apuntó.

Esperando contar con el astro del Barcelona, desde la prensa española ya adelantan la posible oncena inicial para el partido contra Arabia Saudita, que está programado para el domingo 21 de junio a las 12:00 horas. Esta será con Unai Simón en el arco; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella en defensa; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz en la mitad de cancha; Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal en ataque.