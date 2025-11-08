Juega por primera vez un Mundial: Uganda, el desconocido y espigado rival de la Roja Sub 17

Después de caer ante Francia, en su estreno mundialista, la selección chilena Sub 17 tiene este sábado su segunda presentación en Qatar, con la necesidad de sumar pensando en la clasificación. Los pupilos de Sebastián Miranda enfrentarán en la cancha 8 del complejo Aspire Zone al rival más desconocido del grupo K: Uganda.

País de África Oriental, con una población aproximada de 48 millones de habitantes, conocida como la perla del continente. La distancia que se marca no es solo desde lo geográfico, sino también en lo deportivo porque no es una potencia en el fútbol. Por lo mismo, su presencia en la Copa del Mundo juvenil es tan particular. Esta selección está disputando por primera vez un Mundial, en cualquier categoría. Todo un hito para los Cachorros (Cubs, en inglés), como se conoce a este combinado.

Su estreno absoluto en eventos FIFA sucedió el pasado miércoles, ante Canadá. Estuvieron muy cerca de un triunfo histórico, sin embargo los norteamericanos remontaron en el epílogo y ganaron 2-1.

Uganda, uno de los 10 representantes de África en el certamen, clasificó en el playoffs de la CAF. Quien se inscribió en la historia del fútbol ugandés fue James Bogere (categoría 2008), quien marcó dos goles en la llave contra Gambia, que le dio el inédito boleto mundialista. Bogere es delantero del Masaka Sunshine y es el gran nombre propio de este equipo. De hecho, fue el anotador ante Canadá.

Uganda perdió con Canadá, en el debut. Foto: @OfficialFUFA

“Se hizo historia por partida doble, porque era nuestro primer partido en un Mundial. Estamos orgullosos de ello”, destacó el delantero, a quien le dicen ‘Mr. Dribbler’ (Señor Regateador), por sus características y quien registró siete disparos en el choque ante Canadá, según las métricas de la FIFA. “En el fútbol, todo puede pasar. Vamos a trabajar en nuestros errores colectivos. El cuerpo técnico sabe lo que hay que hacer, sabemos lo que queremos y vamos a trabajar duro en el partido”, añadió Bogere, proyectando lo que sucederá ante la Roja.

Toda la plantilla que lidera el técnico Brian Ssenyondo milita en su país. Si hay algo en lo que sobresale el seleccionado ugandés dice relación con su exuberancia física. El promedio de estatura es de 1,81 m. De los 21 futbolistas que integran el plantel, 15 miden de 1,80 m hacia arriba. El más alto es el atacante Shakur Magogo (de 16 años): 1,96 m.

“El equipo rival tiene sus virtudes. Tenemos que tomar ciertas precauciones, tenemos que intentar jugar más al pie, generar más remates, volumen de ataque”, declaró en la previa el técnico nacional Sebastián Miranda, preocupado del adversario.

Después de 10 años, la Selección volverá a enfrentar a un elenco africano en Mundiales Sub 17. La última ocasión fue con Chile siendo anfitrión, en 2015. En la fase grupal, fue goleado 5-1 por Nigeria, en Sausalito. El gol nacional fue de Marcelo Allende. Los nigerianos terminarían siendo los campeones.