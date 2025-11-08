OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    Juega por primera vez un Mundial: Uganda, el desconocido y espigado rival de la Roja Sub 17

    La selección chilena enfrenta este sábado su segundo partido en Qatar contra un elenco africano que es debutante absoluto en Copas del Mundo, de cualquier categoría. Todo su plantel juega en el fútbol local y su promedio de estatura es de 1,81 m.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Uganda, rival de Chile, juega por primera vez un Mundial. Foto: Federación de Fútbol de Uganda

    Después de caer ante Francia, en su estreno mundialista, la selección chilena Sub 17 tiene este sábado su segunda presentación en Qatar, con la necesidad de sumar pensando en la clasificación. Los pupilos de Sebastián Miranda enfrentarán en la cancha 8 del complejo Aspire Zone al rival más desconocido del grupo K: Uganda.

    País de África Oriental, con una población aproximada de 48 millones de habitantes, conocida como la perla del continente. La distancia que se marca no es solo desde lo geográfico, sino también en lo deportivo porque no es una potencia en el fútbol. Por lo mismo, su presencia en la Copa del Mundo juvenil es tan particular. Esta selección está disputando por primera vez un Mundial, en cualquier categoría. Todo un hito para los Cachorros (Cubs, en inglés), como se conoce a este combinado.

    Su estreno absoluto en eventos FIFA sucedió el pasado miércoles, ante Canadá. Estuvieron muy cerca de un triunfo histórico, sin embargo los norteamericanos remontaron en el epílogo y ganaron 2-1.

    Uganda, uno de los 10 representantes de África en el certamen, clasificó en el playoffs de la CAF. Quien se inscribió en la historia del fútbol ugandés fue James Bogere (categoría 2008), quien marcó dos goles en la llave contra Gambia, que le dio el inédito boleto mundialista. Bogere es delantero del Masaka Sunshine y es el gran nombre propio de este equipo. De hecho, fue el anotador ante Canadá.

    Uganda perdió con Canadá, en el debut. Foto: @OfficialFUFA

    “Se hizo historia por partida doble, porque era nuestro primer partido en un Mundial. Estamos orgullosos de ello”, destacó el delantero, a quien le dicen ‘Mr. Dribbler’ (Señor Regateador), por sus características y quien registró siete disparos en el choque ante Canadá, según las métricas de la FIFA. “En el fútbol, todo puede pasar. Vamos a trabajar en nuestros errores colectivos. El cuerpo técnico sabe lo que hay que hacer, sabemos lo que queremos y vamos a trabajar duro en el partido”, añadió Bogere, proyectando lo que sucederá ante la Roja.

    Toda la plantilla que lidera el técnico Brian Ssenyondo milita en su país. Si hay algo en lo que sobresale el seleccionado ugandés dice relación con su exuberancia física. El promedio de estatura es de 1,81 m. De los 21 futbolistas que integran el plantel, 15 miden de 1,80 m hacia arriba. El más alto es el atacante Shakur Magogo (de 16 años): 1,96 m.

    “El equipo rival tiene sus virtudes. Tenemos que tomar ciertas precauciones, tenemos que intentar jugar más al pie, generar más remates, volumen de ataque”, declaró en la previa el técnico nacional Sebastián Miranda, preocupado del adversario.

    Después de 10 años, la Selección volverá a enfrentar a un elenco africano en Mundiales Sub 17. La última ocasión fue con Chile siendo anfitrión, en 2015. En la fase grupal, fue goleado 5-1 por Nigeria, en Sausalito. El gol nacional fue de Marcelo Allende. Los nigerianos terminarían siendo los campeones.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalLT SábadoMundial Sub 17La RojaSelección chilenaUgandaChileSebastián MirandaChile vs Uganda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encarcelan a cuatro miembros de una banda dedicada al robo de vehículos en la Zona Franca de Iquique

    Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    La ambiciosa meta del gobierno a marzo 2026: crear las bases de la ley de permisología y cambiar 60% de permisos clave

    Rodrigo Paz asume la Presidencia: el perfil técnico del gabinete con el que busca sacar de la crisis a Bolivia

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    3.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    4.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    5.
    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Canadá por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Canadá por el Mundial Sub 17

    Debuta el primer perro policial detector de armas en operativo policial en Puente Alto y Colina: hay cinco detenidos
    Chile

    Debuta el primer perro policial detector de armas en operativo policial en Puente Alto y Colina: hay cinco detenidos

    Encarcelan a cuatro miembros de una banda dedicada al robo de vehículos en la Zona Franca de Iquique

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Osasuna por TV y streaming

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?
    Negocios

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    La ambiciosa meta del gobierno a marzo 2026: crear las bases de la ley de permisología y cambiar 60% de permisos clave

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana
    Tendencias

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Juega por primera vez un Mundial: Uganda, el desconocido y espigado rival de la Roja Sub 17
    El Deportivo

    Juega por primera vez un Mundial: Uganda, el desconocido y espigado rival de la Roja Sub 17

    A fondo con Alfred Canales: “A los 21 años tuve una arritmia maligna; me dijeron que quizás no podría volver a jugar fútbol”

    Jorge Contador, presidente de los piratas: “Todos los que trabajamos aquí somos hinchas fanáticos de Coquimbo Unido”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano

    Ken Follett: “Isabel Allende es una escritora excelente, maravillosa

    Crítica de discos: Chini.png y Paz Court elevan la música chilena; Bruce Springsteen alza su propia historia

    Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí
    Mundo

    Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos tras el intercambio por el cadáver de rehén argentino-israelí

    Rodrigo Paz asume la Presidencia: el perfil técnico del gabinete con el que busca sacar de la crisis a Bolivia

    Gobernador de California se consolida como el principal rival de Donald Trump

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego