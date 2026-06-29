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    ¿Jugará en los dieciseisavos del Mundial? Ancelotti revela su plan con Neymar para el duelo entre Brasil y Japón

    En la antesala del partido de la segunda ronda ante los nipones, el entrenador del Scratch aclaró

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Neymar vio sus primeros minutos en el Mundial 2026 en la goleada de Brasil ante Escocia. Foto: fifa.com PATRICIA DE MELO MOREIRA

    Tras la victoria de Canadá sobre Sudáfrica, los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan este lunes. En Houston, Brasil tendrá su primer desafío de envergadura en el certamen cuando se mida a la siempre competitiva selección de Japón.

    Justamente, en la antesala del crucial duelo frente a los nipones, el entrenador Carlo Ancelotti conversó con los medios y reveló las claves que utilizará para abrochar la clasificación a octavos. “Todos los jugadores están bien. No pienso hacer muchos cambios en el equipo. Tienen que estar tranquilos, ¿de acuerdo? No me despierten mañana con ideas fantasiosas para hacer cambios. Será, más o menos, lo mismo que el otro día", dijo de entrada.

    El director técnico italiano abordó la competencia que existe dentro del plantel, sobre todo tras la apertura de una vacante por la lesión de Raphinha. “Hablé con ellos esta semana. Cuando eliges a alguien para jugar, no todos están contentos. Esta competición es especial. Es el Mundial. Necesitas a un jugador por un minuto, para un tiro libre, un córner. Lo entienden perfectamente. Es un momento especial", agregó.

    Carletto apuesta por conservar a los 11 futbolistas que cumplieron con una destacada actuación en la goleada 3-0 ante Escocia. En aquel duelo jugado en Miami, la Canarinha exhibió su mejor rendimiento en el Grupo C de la mano de figuras como Vinícius y Matheus Cunha.

    Sin embargo, en el cotejo contra los británicos también dijo presente un referente que se había hecho esperar por varias semanas. Sobre el cierre del encuentro, Neymar vio sus primeros minutos, estrenándose de forma oficial en su cuarta Copa del Mundo.

    Carlo Ancelotti revela su plan con Neymar para el duelo entre Brasil y Japón. RODRIGO BUENDIA

    Por la inminente inclusión del astro del Santos, el estratega del Scratch fue consultado al instante por si lo iba a considerar en el choque contra los asiáticos. En la prensa brasileña piden directamente por su titularidad. “¿Neymar? Obvio que puede jugar más de 15 minutos. Depende mucho del contexto del partido de mañana. Fue una pena que no haya entrenado con nosotros desde el inicio, pero está evolucionando muy bien", aclaró.

    Más que a lo futbolístico, Ancelotti apela a lo emocional para avanzar de ronda. “Necesitamos de muchas cosas, corazón también, ideas claras. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. Creo que el equipo está motivado y con confianza“, sentenció.

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