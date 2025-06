La ANFP exhibe los nuevos pórticos de control biométrico del Estadio Nacional

El Estadio Nacional exhibe un inédito avance en la lucha contra la violencia en los recintos deportivos. En el encuentro entre Chile y Argentina, la ANFP muestra los pórticos de control biométrico. Es un sistema que busca tener un control absoluto de los fanáticos que asistan a los partidos.

Contempla la instalación de cuatro torniquetes en la zona de tribuna. Cuando estén en funcionamiento, en microsegundos, los asistentes al duelo entregarán información que será clave para los controles: si posee ticket para la zona y si su rostro corresponde al RUT al que está asociado a la entrada.

Claro que en esta jornada el pórtico es solo una muestra. No está funcionando el sistema para el encuentro.

Los nuevos pórticos del recinto de Ñuñoa. . Por Christian González

“Es importante este paso para poder corregir”, señala Felipe de Pablo, Gerente de Seguridad y Operaciones del organismo de Quilín. “Acá tenemos varios desafíos. Las avalanchas no solo surgen en el fútbol. Suena ilógico q la gente vaya a un evento sin entradas. Ahora no puede haber avalancha porque no hay un humano controlando la entrada. Lo que hay es un sistema robusto”, complementa. El costó bordeará los $50 millones. El valor incluye los torniquetes, la conectividad y el recurso humano.

El sistema también se verá, por ejemplo, en el Claro Arena, el renovado recinto de la UC.

Hace algunos meses, Pablo Milad se refirió al plan piloto de reconocimiento facial. “Vamos a partir con un plan piloto que se va a aplicar para el partido Chile y Argentina. Va a estar en algún sector con el sistema en el que el ticket va a ser la cara“, expuso tras una reunión con el Ministerio de Seguridad Pública.