La basquetbolista Brittney Griner es condenada a nueve años de prisión por contrabando de drogas. Este jueves, el tribunal de Moscú anunció la sentencia para la deportista, por una acción que fue considerada con intención criminal. La acusación en su contra, además, se basa en que la estrella del certamen estadounidense está siendo utilizada con fines políticos para la guerra entre Rusia y Ucrania.

Desde suelo ruso, la jueza a cargo del caso, Anna Sotnikova, sancionó a la norteamericana con una multa cercana al millón de rublos, lo que equivale a un monto cercano a los 16.400 dólares. La magistrada, además, consideró la admisión parcial de culpabilidad de Griner, además de su remordimiento por el hecho, su estado de salud y sus actividades caritativas.

La estadounidense fue detenida en el aeropuerto de Moscú, luego de que la policía del país ruso encontraran cerca de un gramo de aceite de cannabis en su equipaje, de acuerdo a la información entregada por la fiscalía de Rusia.

Los abogados de Griner comunicaron que, luego de que se diera a conocer la condena, que la corte no consideró las pruebas que fueron presentadas por la defensa, por lo que presentarán una apelación con el fin de revertir la situación.

“Estamos muy decepcionados por el veredicto. Como profesionales del derecho, creemos que la corte debe ser justa para todos, independientemente de su nacionalidad. El tribunal ignoró por completo todas las pruebas de la defensa. Y, lo que es más importante, la declaración de culpabilidad”, aseguraron.

En la previa del fallo final, la deportista pidió disculpas por la situación y apeló a emotivas declaraciones. “Nunca quise lastimar a nadie, nunca quise poner en peligro a la población rusa, nunca quise infringir ninguna ley aquí”, manifestó Griner.

“Cometí un error honesto y espero que su fallo no termine con mi vida aquí. Sé que todos siguen hablando de peón político y de política. Pero espero que eso esté lejos de esta sala del tribunal”, complementó.

La basquetbolista aseguró que en ningún momento se le cruzó por la cabeza infringir la ley. “No tenía intención de infringir ninguna ley rusa. No tenía intención. No conspiré ni planeé cometer este delito. Es por eso que me declaré culpable de mis cargos. Entiendo todo lo que se ha dicho en mi contra, los cargos en mi contra y por eso me declaré culpable. Pero no tenía la intención de violar ninguna ley rusa”, dijo.

En julio, la deportista se declaró a sí misma culpable por la denuncia en su contra. No obstante, su caso provocó el rechazo de las autoridades estadounidenses. El Departamento de Estado de E.E.U.U. aseguró que su detención fue de carácter ilícito. Seis meses más tarde, se conoció la sentencia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a la situación de la baloncestista. “Hoy, la ciudadana estadounidense Brittney Griner recibió una sentencia de prisión que es un recordatorio más de lo que el mundo ya sabía: Rusia está deteniendo injustamente a Brittney. Es inaceptable, y pido a Rusia que la libere de inmediato para que pueda estar con su esposa, seres queridos, amigos y compañeros de equipo”, expresó el timonel.