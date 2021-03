La Calera escucha a sus hinchas y retoma su tradicional insignia

Unión La Calera escucha a sus hinchas y pone fin a una disputa que duró dos años. El club cementero volverá a utilizar su tradicional escudo institucional, que desde hace dos años no estaba presente en su camiseta y había sido reemplazado por una insignia que fue resistida por sus fanáticos.

La novedad quedó al descubierto en la presentación de la nueva indumentaria del club, en la que se observa que ambos logos conviven en los diseños.

Un logo en disputa

La Calera debió cambiar de isotipo pues a mediados de 2018 el histórico escudo fue inscrito como propio por Sabino Jadue, ex presidente de la entidad, para fines comerciales. El ex dirigente, tío de Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP fue detenido justamente en el tiempo en que realizó la inscripción por comercializar productos como poleras, tazones, polerones y gorros con la imagen del club.

Christian Vilches posa con la nueva camiseta de La Calera. (Foto: captura)

En ese escenario, la nueva administración institucional impulsó la nueva imagen corporativa, que escasamente convenció a los fanáticos, quienes llegaron a realizar manifestaciones en las calles de la ciudad y a través de las redes sociales con el objetivo de restituir el símbolo.