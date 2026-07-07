La CBF sale al paso de Trump para defender al árbitro brasileño que expulsó a Balogun

El polémico perdonazo de la FIFA a la sanción de Folarin Balogun sigue dejando esquirlas. Luego de que Donald Trump reconociera que intervino ante Gianni Infantino para revertir el castigo por la tarjeta roja al delantero norteamericano, ahora salió al paso la Confederación Brasileña de Fútbol para defender el cometido de Raphael Claus.

La aparición de la CBF en medio del conflicto que remece al Mundial se da a partir de las críticas que elevó el presidente estadounidense respecto al actuar del juez. En una conferencia de prensa emitida en la Casa Blanca, el mandatario tildó de “sospechoso” el veredicto de Claus al momento de revisar el VAR. Cabe remarcar que, en un principio, el colegiado brasileño no se había percatado de la entrada de Balogun contra el bosnio Tarik Muharemović. Sin embargo, tras chequear el monitor, decidió que ameritaba la expulsión.

A partir de estas declaraciones es que el organismo quiso evitar cualquier tipo de crítica y se cuadró con el árbitro. En el comunicado, respaldan fuertemente su trayectoria. "Raphael Claus integra el cuadro de árbitros profesionales de la CBF, es reconocido mundialmente como uno de los mejores árbitros en actividad y posee una trayectoria marcada por la excelencia técnica, conducta ética y absoluto respeto al fútbol. No hay, en todo su historial, ningún elemento que lo desabone o que sustente ningún tipo de sospecha. La CBF refuta cualquier insinuación que ponga en duda la integridad de Raphael Claus", escriben.

La CBF respondió a las críticas de Donald Trump contra el árbitro Raphael Claus. Foto: The White House.

“Se trata de un profesional ejemplar, cuya carrera está ampliamente respaldada por evaluaciones técnicas, desempeño consistente y confianza de las principales competiciones nacionales e internacionales. La CBF reafirma su compromiso con la verdad, la transparencia y la defensa intransigente de sus profesionales”, agregan.

En esa misma línea, la Federación Paulista de Fútbol también publicó un pronunciamiento de apoyo al árbitro, remarcando que fue convocado para dos ediciones de la Copa del Mundo y designado para dirigir la final de la Copa América 2024, además de haber arbitrado siete finales del Paulistão.

“La Federación Paulista de Fútbol manifiesta su irrestricto apoyo al árbitro paulista Raphael Claus ante las lamentables insinuaciones que intentan, sin ningún fundamento, poner en duda su integridad y su trayectoria profesional. Claus posee una reputación intachable y una carrera construida con ética, seriedad, dedicación y excelencia técnica, sin ningún episodio que ponga en duda su integridad profesional. Su currículum demuestra la confianza conquistada dentro y fuera del país. Claus fue seleccionado para dos ediciones de la Copa del Mundo y elegido para dirigir la final de la Copa América 2024, además de innumerables designaciones para partidos de máxima relevancia, incluyendo siete finales del Paulistão y varios premios individuales. La Federación Paulista de Fútbol reafirma su confianza y orgullo en contar con Raphael Claus en su cuadro de árbitros y seguirá defendiendo a sus profesionales ante cualquier intento de descalificación injusta u ofensiva”, señalan en el extenso escrito.