La denuncia ante la Fiscalía con que el IND busca recuperar la millonaria deuda del ciclismo

El ciclismo es la segunda disciplina en Chile qué más dinero tiene en falta en las rendiciones, un problema que en su particular caso es más grave, pues la federación está expulsada del olimpismo nacional y suspendida del flujo de dinero desde el Mindep.

Hace unas semanas, el día en que la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, se quejó ante las federaciones por los retrasos en las rendiciones que tenían suspendidos a muchos deportes, el total de dinero que debía respaldar esa disciplina era de 382.300.299 pesos.

El asunto es grave y por eso desde el IND iniciaron acciones legales para poder recuperar esa plata. La semana pasada se presentó ante la Fiscalía Oriente una “denuncia en contra de quienes resulten responsables”, pues “los hechos podrían revestir, eventualmente, características del delito de apropiación indebida”, según dice en el documento.

La denuncia detalla que “la referida Federación no dio respuesta a las cartas de cobranza y apercibimientos por parte de este Instituto” y denuncia que la Federación Ciclista “es una organización que no colabora ni facilita las labores de fiscalización y supervigilancia, ni se responsabiliza por los abultados montos que adeuda al Instituto Nacional de Deportes”.

La idea del IND, de acuerdo a lo que señala el libelo es “que se inicie una investigación penal en su contra, en orden a determinar las responsabilidades penales de sus autores, por lo que procede que el Ministerio Público decrete una orden de investigar el ilícito a la unidad policial competente”.

El ciclismo fue expulsado del Comité Olímpico en junio del año pasado por los constantes casos de dopaje, pero del Registro Nacional de Organizaciones Deportivas (RDOD) fue eliminada en noviembre de ese mismo año pues al IND no se le garantizaron los principios del debido proceso en las sanciones aplicadas por el Tribunal de Honor al entonces presidente, Germain Pérez.

El citado extimonel asegura estar tranquilo en este proceso, pues las deudas venían desde administraciones anteriores y deja en claro que, por esas mismas deudas, durante su gestión la federación no recibió dineros desde el IND.

“Esto la Contraloría debería haberlo hecho hace rato”, señala Pérez, quien agrega que “esto es tardío, aquí hay responsables activos. que fue un directorio que no supo rendir, y responsables pasivos, porque el IND siguió emitiendo dinero estando la federación con rendiciones pendientes. No es posible que en pleno 2020 se inicie una demanda por dineros que se egresaron en 2016”.

El anterior presidente, Richard Gwynne, no quiso ahondar mayormente en el tema. “La verdad es que yo estoy desligado del ciclismo de cuando terminé mi período y no me he enterado de nada sobre eso. Cuando corresponda, conversaremos”.

El ciclismo es la segunda federación que enfrentará el IND en la Justicia, pues lo mismo ocurrió con la natación.