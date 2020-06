El carrusel sin fin de las federaciones bloqueadas

Falta de rendiciones, con o sin documentos, atraso en las elecciones u otros motivos administrativos hacen que cada día algún deporte entre o salga del sistema de suspensión de entrega de recursos. Son las federaciones bloqueadas, como se les conoce, cuyo alto número hizo que la semana pasada la misma ministra del Deporte, Cecilia Pérez, les reclamara a sus presidentes por esta situación. En reunión por Zoom con todos ellos, cifró en casi un 60% las organizaciones en problemas.

Cómo es posible, se preguntaba ella y tras eso, ahora, el país, que el deporte chileno llegue a un nivel en que la mayoría de sus federaciones están boqueadas. Henry Reimberg, presidente de la Federación de tenis de mesa, confirma que “la ministra comentó que eran muchas y que estaba muy preocupada por esa situación”, aunque Cristián Gómez, gerente del Remo, agrega que “no fue ningún reto, todo lo contrario, dijo que le preocupaba mucho, en un tono totalmente amigable”.

Que una federación entre en la lista de organizaciones suspendidas no quiere decir, necesariamente, que se les acuse de platas perdidas o corrupción. En la mayoría de los casos se trata, simplemente, de un atraso o errores en la entrega de documentos que respalden los gastos.

“Es muy importante no demonizar a una Federación por estar bloqueada. Primero porque el mundo federado ha avanzado mucho hacia una mejor gestión de sus recursos, pero especialmente porque el estar ‘bloquedados’ puede significar muchas cosas: algún problema de forma en una rendición, o un error de procedimiento o que todavía no realiza las elecciones de directorio cuando corresponden. Además, este mecanismo es muy dinámico, un día pueden haber 15 federaciones bloqueadas y al día siguiente, dos”, explica Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile.

Así lo comprobó La Tercera, pues el viernes pasado aparecían 22 instituciones bloqueadas y este martes, 20 (ver tabla final). Mientras que otras vieron modificados sustancialmente el monto, como es el caso del taekwondo, de 111 millones de pesos, a poco más de ocho.

De los problemas, sin duda que el principal es el de las rendiciones expresadas en la tabla adjunta al final. La cifra muestra la suma de dinero que no se ha podido justificar o que quedó fuera de la rendición. Un ejemplo bien repetido desde el mundo del deporte es el de una factura de años anteriores, que se ve ahora que tiene mal algún dato, como es antigua ya no se puede rehacer y en este caso, esa federación debe devolver el dinero para ser desbloqueada.

El número de instituciones suspendidas varía todos los días. Cada jornada se actualiza el sistema al que tienen acceso las federaciones para ver su situación. Allí se pueden ver todos los proyectos presentados y, con letras rojas, si están o no con cuentas pendientes y el monto respectivo.

Los motivos pueden ser muy variados. Por ejemplo, el Aeromodelismo estaba bloqueada por un solo proyecto, pero que venía arrastrado de una federación anterior a la actual. También tiene problemas de larga data el tenis, que suma millonarias rendiciones pendientes.

En el Automovilismo, la cifra aparece como ridícula respecto del resto: 200 mil pesos de un proyecto de 20 millones. Su presidente, Mauricio Melo, explica: “Entregué todas las rendiciones 2019 sin saldo pendiente. Ahora aparece (en rojo) ‘honorarios del contador’ y me parece raro, porque es un valor fijo. Hemos enviado correos al analista del IND y el jefe de Rendición, pero no hemos tenido respuesta”. Efectivamente, el hecho de que en la organización gubernamental están parcialmente trabajando desde casa atrasa todo. Esa cifra era del viernes pasado, este martes, bajó a 20 mil pesos, pero que de igual manera bloquea a la Fadech.

En el Básquetbol aclaran que su problema nace por papeles que no se han podido hacer llegar desde sus oficinas en Ñuñoa al IND, porque todos sus directivos son de provincia, pero intentarán solucionar todo esta semana.

Cada federación es un caso: en la natación se trata de rendiciones parcialmente objetadas; en el karate, 15 millones de pesos por la organización de una fecha del Circuito Mundial; en el kendo el problema es justificar gastos de administración y actividades de 2016; la vela debe presentar documentos por 1,7 millones de un proyecto que en total sumaba 48 millones de pesos; el rugby, por el máximo evento que organiza, el World Rugby Sevens Challenger Series, por $70 millones; y el surf, 10 millones y medio desde el año pasado.

El Ciclismo, en tanto, está expulsado del COCh desde 2019, aunque sigue en el sistema del IND. Los cuestionamientos por más de 300 millones de pesos que arrastra desde hace años y varias administraciones lo tienen fuera del sistema.

Germain Pérez fue su último presidente, suspendido primero y expulsado después, la vigencia de ese directorio se venció el 5 de mayo. Está en el aire. Dice que el deporte del pedal “no tiene rendiciones pendientes, sino con reparos. Eran deudas del directorio anterior, que a mi no me entregó rendiciones, es decir, asumí con esa deuda y no recibí ningún dinero del Estado”.

AGENCIAUNO

Aquí aparece otra causa de suspensión, la irregularidad en los procesos de elecciones. En este caso, varias orgánicas han alegado que las restricciones por la pandemia de coronavirus ha impedido que se realicen las reuniones y votaciones, pero la ministra Pérez les había señalado en una reunión anterior a la del lunes 25 que iban a revisar los estatutos y la ley para ver si era impedimento y tras analizarlos les informó ese día que nada les impide hacer los procesos por vías virtuales.

Así lo hizo, por ejemplo, el Polo, que estaba cuestionado. Esta federación hizo sus elecciones en 2019, pero recién hace unos días pudo validar el nuevo directorio. Es una de las muchas organizaciones que, como explica Mujica, entran y salen cada día del sistema y que explica que aquel lunes 25 llegara a oídos de la ministra Pérez que 28 de las 54 federaciones que piden recursos estaba en esa situación. De hecho, el Mindep elaboró un protocolo sugerido en la eventualidad que las federaciones quieran generar asambleas virtuales.

La Federación de Bádminton es un caso reconocido entre los otros presidentes como muy aproblemada. Arrastra líos de administraciones anteriores y hoy nadie quiere hacerse cargo. Al presidente, Raimundo Lizama, ya se le venció el plazo legal de mandato, pero nadie quiere presentarse a nuevas elecciones, pues de acuerdo a las nuevas normativas, podrían tener que hacerse cargo con su patrimonio personal de las deudas.

Bueno, así ha sido en parte en la práctica hasta hoy. “Con la ley antigua era fácil ‘ponerle ruedas’ a las federaciones y llevarse todo. Los dineros se manejaron con la finalidad de hacer rendir los míseros pesos. Para beneficiar a más deportistas se cayó en falta. Nos hemos reunido en varias ocasiones con el IND y hay voluntad de ayudar. Al final, del bolsillo de este presidente salieron varios implementos”, explica Lizama.

AGENCIAUNO

La Federación Atlética, además de aparecer en la lista con proyectos pendientes, está en esta situación. Su presidente, Juan Luis Carter, explica que “sólo nos falta el acto de votación, a la Fedachi la congelaron por eso, eso dijo la ministra. Es que no existe directiva definitiva, solo un directorio provisorio determinado por el Tricel Metropolitano para sostener la Federación en lo básico y generar el proceso eleccionario. Se hizo el llamado, los candidatos están, solo falta votar y ahora haremos eso vía remota”.

La solución

Como esta crisis del bloqueo permanente funciona hace tiempo, desde las organizaciones del deporte idearon un sistema para que esto no afecte a los deportistas. “Ningún atleta se ha visto afectado, ya que el dinero del AED (Apoyo Especial a Deportistas) lo maneja el Plan Olímpico”, señala Lizama, idea que comparte Carter: “Al no recibir los recursos del Estado hemos pagado al personal con recursos propios hasta marzo. La verdad que solo nos ha afectado eso, porque los entrenadores y atletas están al día en los pagos”.

Para 2020, se decidió que ADO maneje el AED de 20 deportes, ya sea por resolución del Plan Olímpico o por solicitud expresa de varias federaciones, que así lo prefieren. “Nosotros siempre ponemos a su disposición nuestras estructuras del COCh y ADO Chile, para que nunca un deportista se quede sin viajar o sin competir por algún bloqueo. Junto con el Mindep, en la Mesa de Plan Olímpico, todos los años decidimos qué federaciones pueden manejar sus fondos de Apoyo Especial a Deportistas (AED) y cuáles serán manejados por ADO. Además, hay muchas federaciones que nos piden explícitamente que ADO maneje esos montos. A eso se le suman las que van entrando y saliendo de bloqueos durante el año, pero que en un contexto general, no son tantas”, agrega Mujica, timonel del COCh.

Pese a que esta ha sido la solución encontrada, no todos están de acuerdo. Germain Pérez, último timonel del ciclismo, no está de acuerdo: “Acá hay culpables activos y pasivos, porque no es posible que sigan entregando dinero a federaciones con rendiciones pendientes. Es cierto que son solo documentos en algunos casos, como contratos por facturas de trabajos o producción, pero también, cosa que no me consta en el Ciclismo, debe haber mal uso de los dineros o malversación de ellos”.

Los problemas se agravan si se considera que en septiembre, como el Mindep adelantó a las federaciones, habrá un nuevo recorte en los presupuestos, de entre un 13 y un 20%. Miguel Ángel Mujica asegura que están preparados. “Este año será particularmente complicado, ya que prácticamente no existirán otras fuentes de ingresos que no sea el financiamiento del Estado, por lo que como Comité Olímpico nos estamos preparando para ir en ayuda, dentro de nuestras capacidades, de las federaciones que tengan problemas para el segundo semestre”.

FEDERACIONES SUSPENDIDAS POR RENDICIONES