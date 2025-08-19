La gran campaña de Coquimbo Unido cruza las fronteras: el crack internacional que sigue de cerca el sueño pirata

El sueño de Coquimbo Unido, de obtener su primer título en la Liga de Primera, está más vivo que nunca. El triunfo ante Everton en el Sánchez Rumoroso, lo alejó a nueve puntos de su más cercano perseguidor, Universidad de Chile, y lo mantiene sin enredar puntos desde la fecha 12, cuando igualó sin goles ante Palestino.

Estadística que no es casual. Los dirigidos por Esteban González han perdido un encuentro en este torneo, ante Colo Colo, y solo resignaron unidades -en igualdades- durante la primera rueda. Por lo mismo, los nortinos ya están llamando la atención del plantea fútbol y en especial de una estrella internacional que este año conoció de cerca a su goleador, Cecilio Waterman.

El ídolo francés, Thierry Henry, quien puso sus ojos en el campañón pirata y hoy es un fanático más de los aurinegros. O al menos eso reveló Waterman, al saludar al campeón del mundo en el día de su cumpleaños (17 de agosto). “Feliz cumple ídolo y gracias por seguir el torneo que estamos haciendo”, posteó el delantero en su cuenta de Instagram.

Cecilio Waterman celebró con Thierry Henry tras eliminar agónicamente a Estados Unidos de la Nations League.

¿Cómo nació la amistad entre Waterman y Henry?

El vínculo entre el panameño y el galo se creó en la Liga de Naciones de la Concacaf que se disputó a principio de año. Allí, los centroamericanos se midieron con la selección estadounidense en la semifinal de la competencia y el ariete de Coquimbo anotó el único gol del encuentro en el minuto 93 y por primera vez los norteamericanos quedaban fuera de la justa que se disputó por primera vez el año 2020.

Sin embargo, la imagen que recorrió el mundo no fue esa, sino la celebración de Waterman. El hombre de 33 años se sacó su camiseta, saltó una valla publicitaria y se encaramó en el set de CBS Sports, para abrazar a Henry y festejar con él su conquista. Acción que fue respondida con un apretón de manos por parte del ídolo del Arsenal inglés y la algarabía de los comentaristas que estaban en el plató.

Tras el pitazo final. Waterman se acercó al ahora rostro televisivo y le reveló que siempre lo consideró un ídolo y le regaló la camiseta autografiada con la que marcó la anotación histórica. Gesto que fue respondido con la promesa de una tricota de los Gunners y conversaciones que se mantienen hasta el día de hoy.