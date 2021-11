La guerra de los escritorios que amenaza el desenlace del fútbol chileno

El fútbol chileno se llena de denuncias cruzadas. En la Primera B, en particular, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina ha debido atender una serie de quejas de diferentes elencos que, de alguna manera, buscan hacerse sentir en la parte final del torneo nacional.

Es que las reglas del juego cambiaron. Desde la presente edición del certamen local, las bases del torneo nacional sufrieron una serie de modificaciones que tienen a varios equipos buscando de manera capciosa algún tipo de falta que pudiese afectar a algún rival directo. Todo parece estar permitido.

El artículo 75, hasta la temporada 2020, daba cinco días hábiles para interponer una denuncia luego de cometer la infracción. Seguía en parte la línea de la FIFA y la Conmebol, que piden inmediatez para presentar un reclamos. Estos dos estamentos, inclusive, solo otorgan hasta 24 horas para hacer formal algún tipo de queja.

Hoy, sin embargo, a raíz de episodios que ocurrieron la temporada pasada, el consejo de presidentes aprobó que se puede denunciar sin importar el plazo. “Las denuncias deberán ser fundadas, formuladas por escrito y, salvo disposición expresa en un sentido distinto, deberán ser presentadas dentro del plazo máximo de 5 días hábiles contados desde que se cometió la infracción o desde el momento en que razonablemente se pudo tomar conocimiento de ella, debiendo esto último calificarse por el Tribunal de Disciplina”, decía el escrito.

Ezequiel Segall, presidente del tribunal de disciplina, reconoce el cambio de las bases que tienen al fútbol chileno con denuncias cruzadas, justo al final del certamen. “Es efectivo. Las bases cambiaron y ahora se puede denunciar más allá de los cincos días desde que se cometió la falta”, dice.

Segall, sin embargo, asegura que no tuvo ningún tipo de peso al momento de tomar la decisión de modificar las bases. Tampoco entra a enjuiciarla. “Yo no tuve nada que ver en el cambio de las bases. ¿Si es una mala o buena determinación? Pregúnteselo al Consejo de Presidentes. Ellos acordaron esta medida. Yo solo hago valer que se cumpla el reglamento”, cierra.

Arica, al borde de caer a la Segunda División

Este lunes, por ejemplo, Arica sufrió un duro golpe que dejó a la Primera B en alerta. En caso de ratificarse la resolución en la Segunda Sala del Tribunal, se revolvería toda la parte baja de la tabla. El equipo nortino, al que acusan de la mala inscripción de un futbolista, perdería 18 unidades que lo harían caer a la Segunda División Profesional. El movimiento provocaría que Barnechea se salvara por secretaría, pese a que matemáticamente no tiene opciones de seguir en la categoría.

Santa Cruz apunta al Vial

Santa Cruz, por la otra vereda, denuncia a Fernández Vial. El equipo que comanda Osvaldo Arica Hurtado asegura que en las dos oportunidades que enfrentaron a los de la Octava Región, específicamente el 24 de julio y 22 de agosto de 2021, el equipo sureño infringió lo establecido en el artículo 8 de las bases del campeonato de Primera B. ¿La falta? Se acusa al Vial de considerar en dichos encuentros al futbolista Matías Ávila, quien no estaba habilitado ni menos inscrito en la planilla para disputar el duelo. Santa Cruz agrega que el jugador aparecía en los registros de San Marcos de Arica, pues aún no se desvinculaba del elenco nortino.

La jugada penquista

Deportes Concepción también apunta al tribunal. Los lilas fueron sancionados con una multa de 150 UTM y, lo más importante, con la resta de tres puntos por la utilización del defensor Marcelo Medel, quien no estaba debidamente registrado. La pérdida de esas unidades pueden determinar el descenso de los penquistas a la Tercera División, aunque el club anuncia que no se quedará de brazos cruzados y apelará para conseguir la nulidad del fallo por un aspecto formal.

La sentencia aparece firmada por Alejandro Musa, uno de los integrantes de la Primera Sala del ente sancionador del fútbol chileno, pero quien no participó en la vista de la causa. “Solicitamos la información para presentar recurso de nulidad. Está reconocido por el tribunal que Alejandro Musa no participó de la audiencia y aparece firmando el fallo. Nosotros pedimos el video de la audiencia y los nombres y no aparece. Entonces, de la misma forma en que no dan buena fe a nuestro actuar, haremos lo mismo. Así de simple”, sostiene el timonel sureño, Víctor Tornería. Los lilas aspiran a que la Segunda Sala revise los antecedentes que, a su juicio, la Primera no tomó en cuenta.

Sin embargo, la sala presidida por Exequiel Segall actuó con relativa naturalidad. “Que lo hagan. Tienen cinco días para recurrir a la Segunda Sala. Ellos pueden apelar a la Segunda Sala y no tengo nada más que decir. Alejandro Musa aparece mencionado por un error de tipeo y hoy se dictó una resolución rectificatoria”, explica el jurista. Esa rectificación, a la que accedió El Deportivo, se emitió este martes. “Advirtiendo el Tribunal un error de tipeo en la sentencia notificada el día 8 de noviembre en curso, en cuanto se incluyó al integrante señor Alejandro Musa en la integración de la Sala, se elimina la mención del señor Musa, por no haber concurrido este último a la vista de la causa”, consigna. No hay mención al fondo de la disputa.