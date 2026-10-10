La liga excluida de Europa que eligió Maximiliano Gutiérrez: cómo les ha ido a los chilenos en Rusia. Foto: @fcdynamo

Maximiliano Gutiérrez terminó la fecha FIFA con dos goles en tres partidos por la selección chilena. Fue uno de los grandes ganadores de la Roja en la gira por Norteamérica. El delantero de 22 años anotó en la derrota por 4-2 ante Estados Unidos y abrió la cuenta en el triunfo por 2-0 frente a México. Sus aparaciones con Chile fueron apenas semanas después de concretar su transferencia al Dinamo Moscú, de la Primera División de Rusia.

Su llegada al fútbol ruso se selló en septiembre, luego de un paso de seis meses por Independiente de Avellaneda. La operación alcanzó los US$ 8,1 millones. Gutiérrez había disputado 17 partidos y convertido cuatro goles con el cuadro transandino, institución a la que llegó desde Huachipato a inicios de año.

En el Dinamo Moscú todavía se encuentra en proceso de adaptación. Antes de viajar para disputar los amistosos con la Roja, había participado en dos encuentros, sumando 29 minutos. Debutó el 12 de septiembre ante Orenburg e ingresó cinco días después, en la victoria por 3-0 sobre Rostov.

Su contratación elevó a cuatro el número de futbolistas nacionales que militan en Rusia. Los otros son Thomas Galdames, del Krylia Sovetov; Jordhy Thompson, del Orenburg; e Ignacio Saavedra, del Rubin Kazán.

La delegación chilena

Galdames llegó al Krylia Sovetov de Samara en agosto de 2024, procedente de Godoy Cruz de Argentina. El defensor formado en Unión Español ha alternado entre la titularidad y la suplencia. Además, una operación de tobillo lo mantuvo fuera de competencia durante parte de la temporada pasada. En el curso actual, el zaguero registra tres apariciones y 62 minutos en la Liga Premier.

Jordhy Thompson, por su parte, arribó al Orenburg a comienzos de 2024, después de su turbulenta salida de Colo Colo. El extremo ha tenido participación constante. En la campaña 2025-26 disputó 28 partidos de liga, en los que convirtió cinco goles y entregó cinco asistencias. Claro que su paso por Rusia también ha estado marcado por problemas disciplinarios.

En enero de 2025 no se presentó a la pretemporada. Su ausencia derivó en sanciones internas. La situación se repitió en junio de 2026. El club anunció una multa y amenazó con recurrir a la FIFA. Finalmente, Thompson regresó a Rusia en agosto. Pese a estos antecedentes, el atacante renovó su contrato con el Orenburg hasta 2030 y ofreció disculpas por su rebeldía. En el actual campeonato registra dos encuentros, con 78 minutos y una asistencia.

Saavedra completa la presencia nacional en Rusia. El mediocampista surgido de la UC llegó al Sochi en 2024 y estuvo en ese equipo hasta febrero de 2026, cuando pasó al Rubin Kazán. Durante su etapa en Sochi disputó más de 70 encuentros y llegó a ejercer la capitanía.

En Rubin Kazán, el mediocampista ha mantenido participación. En la actual temporada suma siete partidos de liga, 437 minutos y una asistencia. Fue titular en cinco de sus primeros seis encuentros del campeonato, aunque ha perdido continuidad.

Rusia, aislado de la UEFA

La presencia de estos cuatro jugadores se da en un contexto diferente al de otros futbolistas chilenos que anteriormente emigraron a Rusia. Desde 2022, los clubes están suspendidos de las competiciones de la UEFA, como consecuencia de la guerra con Ucrania.

La medida continúa vigente. En junio de 2026 la UEFA confirmó que los clubes rusos tampoco podrían participar en sus torneos durante la temporada actual. No tienen acceso a la Champions League, Europa League ni Conference League.

La situación tiene consecuencias para los futbolistas extranjeros, ya que limita su exposición en competiciones internacionales.

Los antecedentes nacionales

La presencia de futbolistas chilenos en Rusia tiene antecedentes. Uno de los principales casos es el de Mark González, quien defendió al CSKA Moscú entre 2009 y 2014, luego de sus experiencias en Liverpool y Betis. El mundialista en Sudáfrica 2010 obtuvo dos títulos de liga y dos Copas de Rusia.

Marco Villaseca, en tanto, llegó al Rostov en 2004, procedente de Colo Colo. Otro caso fue el arquero Eduardo Lobos, quien permaneció durante seis años en el Krylia Sovetov, entre 2005 y 2011. Gerson Acevedo también registró un paso prolongado por Rusia: defendió al Ural Ekaterimburgo y al Mordovia Saransk durante seis temporadas.

La lista incluye a Nicolás Canales, quien se incorporó al Krylia Sovetov durante la temporada 2015-16, aunque su permanencia se extendió solo por algunos meses. También estuvo Nicolás Peñailillo, que llegó al Zenit de San Petersburgo en 2011.

Víctor Méndez llegó al CSKA Moscú en 2022 y posteriormente pasó por el Krylia Sovetov. En el CSKA coincidió con Víctor Dávila. En 2023, Ángelo Henríquez y Guillermo Soto coincidieron en el Baltika Kaliningrado. El delantero disputó 26 encuentros de liga y convirtió seis goles, mientras que el lateral sumó nueve apariciones antes de regresar a la UC. Los cuatro desarrollaron parte de sus carreras en Rusia durante la exclusión de los clubes de las competencias UEFA.