El Deportivo

La mayor de la historia: Team Chile presenta la delegación para el Mundial de Ciclismo de Pista 2025

El combinado nacional será el anfitrión del certamen planetario que se celebrará del 22 al 26 de octubre, en el Velódromo de Peñalolén.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González

Chile se prepara para albergar otro certamen planetario. Al Mundial de Fútbol Sub 20 que se está llevando a cabo durante estos días, habrá que sumarle la realización del Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025, que se disputará en el Velódromo de Peñalolén del 22 al 26 de octubre.

En ese contexto, la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile (Fedenacich), el Comité Olímpico de Chile (COCh) y el Instituto Nacional de Deportes (IND) se alistan para que el Team Chile ponga el nombre del país en lo más alto.

Con 18 integrantes y presencia en todas las disciplinas, el combinado nacional presentó la delegación más grande de su historia en un Mundial de Ciclismo de Pista, dando cuenta del crecimiento de la disciplina y del trabajo de desarrollo deportivo en el país. A su vez, los atletas criollos que participarán del evento tendrán que competir contra otras 49 delegaciones que abordarán al territorio nacional.

Jaime Pizarro, ministro del Deporte, abordó la magnitud del listado del Team Chile. “Podemos observar una delegación amplia y bien preparada, con velocistas y fondistas que han venido trabajando con seriedad en concentraciones, torneos de preparación y sesiones específicas en la pista”, aseguró. “Este Mundial en casa es también una fiesta para las comunidades: colegios, clubes y familias que se han ido sumando al ciclismo y que verán a sus referentes competir en Peñalolén, que es lo que buscamos con los grandes eventos que organizamos: una mayor cercanía con el deporte y un estímulo para las nuevas generaciones”, añadió.

En esa línea, el presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica, secundó las palabras del secretario de Estado. “Llegamos con nombres consolidados y nuevas cartas que han mostrado gran nivel en la temporada. Detrás del equipo hay planificación y cuerpo técnico. Queremos que la gente se reconozca en este Team Chile y que el Mundial sea un punto de encuentro entre el alto rendimiento y la afición”, dijo.

Una nómina histórica

La delegación nacional para el Campeonato Mundial tendrá múltiples detalles a seguir. Uno de ellos es la participación conjunta de Paola Muñoz y Javiera Garrido, madre e hija, quienes estarán en las pruebas de velocidad y fondo, respectivamente.

A su vez, otro que dirá presente es Jacob Decar, que fue tercero en el Scratch en el Mundial Junior de 2019 y además consiguió medalla de bronce en los pasados Juegos Panamericanos Santiago 2023. En la antesala, el rider nacional abordó las claves del torneo en casa. “Es un evento muy importante para el ciclismo chileno, el más grande que se ha hecho en Chile en ciclismo de pista después de los Panamericanos. Y creo que el velódromo va a estar lleno y se va a vivir esa vibra deportiva”, señaló.

Jacob Decar, con su medalla en los Juegos Panamericanos 2023.

La deportista Scarlet Cortés, por su lado, remarcó la histórica participación de la rama masculina y femenina en 11 pruebas totales. “Estamos muy felices todo el equipo femenino, de ser parte de esta gran fiesta del ciclismo. Nos enorgullece estar presentes en todas las pruebas, un momento histórico para el ciclismo de pista nacional. Ver los frutos de nuestros esfuerzos, disciplina y constancia. Es algo que nos tiene con inmensa felicidad”, agregó.

Revisa la delegación del Team Chile:

Equipo masculino

  • Medio fondo: Jacob Decar, Diego Rojas, Martín Mancilla, Cristian Arriagada, Josafat Cárdenas, Raimundo Carvajal (reserva).
  • Velocidad: Camilo Palacios, Roberto Castillo, Nicolás Vergara.

Equipo femenino

Velocidad: Paola Muñoz, Paula Molina, Daniela Colilef.

  • Medio fondo: Marlen Rojas, Scarlet Cortés, Aranza Villalón, Javiera Garrido, Maite Ibarra, Paula Villalón (reserva).

Más sobre:CiclismoMundial de Ciclismo de Pista 2025Polideportivo

