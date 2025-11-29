La molestia de Juan Tagle por la polémica amarilla a Zampedri: “No hay ningún tipo de falta; confiamos en el Tribunal”

La molestia de Juan Tagle por la polémica amarilla a Zampedri: “No hay ningún tipo de falta; confíamos en el Tribunal”. . Por Photosport

Universidad Católica se fue de Talcahuano tras igualar 0-0 ante Huachipato con un punto que mantiene sus opciones de asegurar el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026, pero también con una preocupación mayor: la tarjeta amarilla que deja a Fernando Zampedri, su goleador y capitán, fuera del decisivo duelo ante Unión La Calera. Desde la dirigencia cruzada consideran que la sanción de Cristian Galaz fue abiertamente errónea y anticipan que acudirán al Tribunal de Disciplina para intentar revertirla.

“Vimos la jugada con las imágenes de la transmisión y es evidente que no hay ningún tipo de falta. Fernando no lo toca ni arriba ni abajo y él recibe una patada a la altura de la rodilla; queda bastante averiado. Esa tarjeta debería ser eliminada, porque lo deja fuera del último partido, donde está peleando por logros importantes tanto en lo colectivo como en lo individual. Vamos a ir con todos los argumentos e imágenes al Tribunal de Disciplina para demostrar que no hubo ni siquiera falta. No hay ningún elemento de discusión. Confiamos en el criterio del Tribunal”, afirmó Juan Tagle, presidente de Cruzados.

Zampedri recibió tarjeta amarilla ante Huachipato. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

La acción que desató la molestia en la precordillera ocurrió a la media hora de juego, cuando Zampedri fue al cruce con Maicol León en una dividida. Galaz cobró infracción del ariete y le mostró la amarilla, generando una inmediata protesta de los jugadores y del cuerpo técnico. Las repeticiones dejaron abierta la controversia. El atacante argentino acusaba recibir el impacto antes de cometerlo, mientras en la banca cruzada también reclamaron por una segunda amonestación que el juez no mostró a Jimmy Martínez.

La consecuencia es sensible. Por reglamento, Zampedri queda suspendido para la última fecha, justo cuando la UC busca cerrar su clasificación directa a la Libertadores. El caso quedó ahora en manos del Tribunal, que deberá resolver si la amonestación se mantiene o es retirada.

Daniel Garnero, el entrenador estudiantil, declaró en la línea de Tagle. “No me pareció para nada. Yo estaba al lado. Él llega primero y, por la inercia de la jugada, pasa a llevar al rival”, cuestionó.