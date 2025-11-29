BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La molestia de Juan Tagle por la polémica amarilla a Zampedri: “No hay ningún tipo de falta; confiamos en el Tribunal”

    El presidente de Cruzados anticipa la apelación de la UC por la suspensión de su goleador histórico.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La molestia de Juan Tagle por la polémica amarilla a Zampedri: “No hay ningún tipo de falta; confíamos en el Tribunal”. . Por Photosport

    Universidad Católica se fue de Talcahuano tras igualar 0-0 ante Huachipato con un punto que mantiene sus opciones de asegurar el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026, pero también con una preocupación mayor: la tarjeta amarilla que deja a Fernando Zampedri, su goleador y capitán, fuera del decisivo duelo ante Unión La Calera. Desde la dirigencia cruzada consideran que la sanción de Cristian Galaz fue abiertamente errónea y anticipan que acudirán al Tribunal de Disciplina para intentar revertirla.

    “Vimos la jugada con las imágenes de la transmisión y es evidente que no hay ningún tipo de falta. Fernando no lo toca ni arriba ni abajo y él recibe una patada a la altura de la rodilla; queda bastante averiado. Esa tarjeta debería ser eliminada, porque lo deja fuera del último partido, donde está peleando por logros importantes tanto en lo colectivo como en lo individual. Vamos a ir con todos los argumentos e imágenes al Tribunal de Disciplina para demostrar que no hubo ni siquiera falta. No hay ningún elemento de discusión. Confiamos en el criterio del Tribunal”, afirmó Juan Tagle, presidente de Cruzados.

    Zampedri recibió tarjeta amarilla ante Huachipato. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    La acción que desató la molestia en la precordillera ocurrió a la media hora de juego, cuando Zampedri fue al cruce con Maicol León en una dividida. Galaz cobró infracción del ariete y le mostró la amarilla, generando una inmediata protesta de los jugadores y del cuerpo técnico. Las repeticiones dejaron abierta la controversia. El atacante argentino acusaba recibir el impacto antes de cometerlo, mientras en la banca cruzada también reclamaron por una segunda amonestación que el juez no mostró a Jimmy Martínez.

    La consecuencia es sensible. Por reglamento, Zampedri queda suspendido para la última fecha, justo cuando la UC busca cerrar su clasificación directa a la Libertadores. El caso quedó ahora en manos del Tribunal, que deberá resolver si la amonestación se mantiene o es retirada.

    Daniel Garnero, el entrenador estudiantil, declaró en la línea de Tagle. “No me pareció para nada. Yo estaba al lado. Él llega primero y, por la inercia de la jugada, pasa a llevar al rival”, cuestionó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaFernando ZampedriJuan TagleCruzados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Les quedan 102 días”: Kast endurece el tono contra migrantes y emplaza al gobierno por tensiones en frontera con Perú

    Venezuela acusa a Estados Unidos de “amenaza colonialista” tras advertencia sobre su espacio aéreo

    Mira el regreso de La Oficina del Jappening con Ja en la Teletón con Luis Slimming y homenaje a sus actores fallecidos

    Ucrania atribuye ataque con drones a dos naves de la “flota fantasma” rusa en el mar Negro

    Tras estado de emergencia en frontera peruana: autoridades afirman que hay normalidad en el flujo migratorio de Arica

    Detienen a dos sujetos por robo de cobre: tenían más de una tonelada del material

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    3.
    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    “Les quedan 102 días”: Kast endurece el tono contra migrantes y emplaza al gobierno por tensiones en frontera con Perú
    Chile

    “Les quedan 102 días”: Kast endurece el tono contra migrantes y emplaza al gobierno por tensiones en frontera con Perú

    Tras estado de emergencia en frontera peruana: autoridades afirman que hay normalidad en el flujo migratorio de Arica

    Detienen a dos sujetos por robo de cobre: tenían más de una tonelada del material

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político
    Negocios

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político

    Solange Berstein: “Puede haber opiniones distintas, pero el consejo de la CMF funciona bien”

    Estudio Descrifa: Casi el 50% en Chile dice que nunca compraría un auto chino, pero se valora su relación precio/calidad

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas
    Tendencias

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    ¿Fin al misterio? Un estudio revela la naturaleza del 3I/ATLAS, el extraño objeto interestelar descubierto en Chile

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Nuevo portazo para el Loco: Godín sorprende y rechaza la oferta de Marcelo Bielsa en Uruguay
    El Deportivo

    Nuevo portazo para el Loco: Godín sorprende y rechaza la oferta de Marcelo Bielsa en Uruguay

    Se retrasa el inicio de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

    En vivo: Palmeiras y el Flamengo de Erick Pulgar chocan en Lima por la final de la Copa Libertadores

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Mira el regreso de La Oficina del Jappening con Ja en la Teletón con Luis Slimming y homenaje a sus actores fallecidos
    Cultura y entretención

    Mira el regreso de La Oficina del Jappening con Ja en la Teletón con Luis Slimming y homenaje a sus actores fallecidos

    “Un gran amante de esta obra”: Teletón rindió homenaje a su fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, víctima de homicidio

    A los 88 años fallece destacado dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard

    Venezuela acusa a Estados Unidos de “amenaza colonialista” tras advertencia sobre su espacio aéreo
    Mundo

    Venezuela acusa a Estados Unidos de “amenaza colonialista” tras advertencia sobre su espacio aéreo

    Ucrania atribuye ataque con drones a dos naves de la “flota fantasma” rusa en el mar Negro

    Macron recibirá a Zelenski en París el próximo lunes: conversarán respecto al plan de paz

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón
    Paula

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile