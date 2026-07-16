La polémica que acarrea el show de medio tiempo en la final del Mundial de Norteamérica 2026

Este miércoles quedaron definidos los equipos que serán protagonistas de la final del Mundial de Norteamérica 2026. Este domingo 19 de julio a partir de las 15.00 horas iniciará el último encuentro de la competencia en Nueva Jersey.

Claro que en la previa, hay un punto que genera cuestionamientos. Por primera vez el partido definitorio contará con un show durante el entretiempo del compromiso que contará con varias figuras del espectáculo mundial, entre ellas Madona y la agrupación surcoreana BTS.

“Por primera vez en la historia, el fútbol, la música y el impacto social se unirán a medida que el espectáculo más grande de la Tierra alcance su punto máximo”, señaló la FIFA hace algunos días sobre el evento.

“Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel y BTS encabezarán el espectáculo de medio tiempo de la final. La presentación contará con la dirección artística de Chris Martin de Coldplay”, añadieron.

Sin embargo, aquello genera algunas suspicacias por dejar de lado el aspecto deportivo. Si bien el ente rector del fútbol no ha oficializado la extensión de las presentaciones, el diario The Times asegura que este tendrá una duración de 30 minutos, más del doble del descanso reglamentario de 15 minutos, considerando también el desmontaje del escenario.

En este sentido, cabe recordar que para el Mundial de Clubes también se realizó algo similar en el medio tiempo del partido entre PSG y Chelsea, que se extendió por 24 minutos.

Ante esto, en España reaccionaron con molestia. El diario Sport tituló: “¡La FIFA rompe las normas para la final del Mundial: habrá un descanso inaudito de 30 minutos que no favorece a España!”.

Añadieron que “organizan un espectáculo inverosímil que cortará el ritmo habitual de partido y que puede afectar claramente a España”.

A su vez, La Vanguardia calificó esto como un “Escándalo en el Mundial: el descanso de la final podría durar hasta media hora”.

Explican que “España suele dar mucho ritmo a los encuentros, con grandes posesiones de balón que cansan al rival. El hecho de que el descanso sea mucho mayor podría influir en el resultado final y también en los cambios a realizar durante el partido, ya que los futbolistas gozarán de mucho más tiempo para recuperar en un claro incumplimiento de la normativa futbolística”.

Las interrogantes de la cancha

Otro ámbito a considerar es el estado del terreno de juego que puede dañarse con la instalación del escenario. Durante la competencia, el técnico de Francia Didier Deschamps comentó que “El césped estaba en muy malas condiciones; castigó mucho la musculatura de los jugadores”.

Por otro lado, Vinícius Júnior indicó en su momento que “Debido al clima y al calor, el césped se seca muy rápido y el partido termina siendo muy lento. No podemos encontrar un buen ritmo”.