SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La polémica que acarrea el show de medio tiempo en la final del Mundial de Norteamérica 2026

    Este miércoles quedaron determinados los dos protagonistas de la definición por el título. Sin embargo, la duración del espectáculo genera cuestionamientos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Hu Xingyu/Xinhua. Hu Xingyu

    Este miércoles quedaron definidos los equipos que serán protagonistas de la final del Mundial de Norteamérica 2026. Este domingo 19 de julio a partir de las 15.00 horas iniciará el último encuentro de la competencia en Nueva Jersey.

    Claro que en la previa, hay un punto que genera cuestionamientos. Por primera vez el partido definitorio contará con un show durante el entretiempo del compromiso que contará con varias figuras del espectáculo mundial, entre ellas Madona y la agrupación surcoreana BTS.

    “Por primera vez en la historia, el fútbol, la música y el impacto social se unirán a medida que el espectáculo más grande de la Tierra alcance su punto máximo”, señaló la FIFA hace algunos días sobre el evento.

    Justin Bieber, Madonna, Shakira, Gustavo Dudamel y BTS encabezarán el espectáculo de medio tiempo de la final. La presentación contará con la dirección artística de Chris Martin de Coldplay”, añadieron.

    Sin embargo, aquello genera algunas suspicacias por dejar de lado el aspecto deportivo. Si bien el ente rector del fútbol no ha oficializado la extensión de las presentaciones, el diario The Times asegura que este tendrá una duración de 30 minutos, más del doble del descanso reglamentario de 15 minutos, considerando también el desmontaje del escenario.

    En este sentido, cabe recordar que para el Mundial de Clubes también se realizó algo similar en el medio tiempo del partido entre PSG y Chelsea, que se extendió por 24 minutos.

    Ante esto, en España reaccionaron con molestia. El diario Sport tituló: “¡La FIFA rompe las normas para la final del Mundial: habrá un descanso inaudito de 30 minutos que no favorece a España!”.

    Añadieron que “organizan un espectáculo inverosímil que cortará el ritmo habitual de partido y que puede afectar claramente a España”.

    A su vez, La Vanguardia calificó esto como un “Escándalo en el Mundial: el descanso de la final podría durar hasta media hora”.

    Explican que “España suele dar mucho ritmo a los encuentros, con grandes posesiones de balón que cansan al rival. El hecho de que el descanso sea mucho mayor podría influir en el resultado final y también en los cambios a realizar durante el partido, ya que los futbolistas gozarán de mucho más tiempo para recuperar en un claro incumplimiento de la normativa futbolística”.

    Las interrogantes de la cancha

    Otro ámbito a considerar es el estado del terreno de juego que puede dañarse con la instalación del escenario. Durante la competencia, el técnico de Francia Didier Deschamps comentó que “El césped estaba en muy malas condiciones; castigó mucho la musculatura de los jugadores”.

    Por otro lado, Vinícius Júnior indicó en su momento que “Debido al clima y al calor, el césped se seca muy rápido y el partido termina siendo muy lento. No podemos encontrar un buen ritmo”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Audiencia de Madrid devuelve el pasaporte a esposa de Pedro Sánchez pero mantiene el juicio con jurado popular

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones

    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

    Lo más leído

    1.
    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    2.
    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    3.
    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    4.
    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    5.
    Remontada histórica: una heroica Argentina vence a Inglaterra en el epílogo y jugará la final del Mundial con España

    Remontada histórica: una heroica Argentina vence a Inglaterra en el epílogo y jugará la final del Mundial con España

    6.
    La advertencia de Scaloni a España tras el paso de Argentina a la final del Mundial: “No es arrogancia, pero somos únicos”

    La advertencia de Scaloni a España tras el paso de Argentina a la final del Mundial: “No es arrogancia, pero somos únicos”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 16 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 16 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones
    Chile

    Liderada por menores y coordinados por Telegram: Fiscalía Supraterritorial desarticula banda que traficaba armas en 12 regiones

    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    Sistema frontal: Senapred informa que hay nueve damnificados y 160 mil personas sin suministro eléctrico

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile
    Negocios

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

    Con megarreforma aprobada, a Hacienda le faltan unos US$13 mil millones entre 2027 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal

    China redibuja el mapa automotriz global: ya produce uno de cada tres vehículos en el mundo

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile
    Tendencias

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Adolescentes de entornos desfavorecidos son más vulnerables al uso problemático de redes sociales, según un estudio

    “Qué papelón, Tuchel”: prensa europea carga contra el técnico de Inglaterra tras la sufrida eliminación del Mundial
    El Deportivo

    “Qué papelón, Tuchel”: prensa europea carga contra el técnico de Inglaterra tras la sufrida eliminación del Mundial

    El provocador lienzo que exhibió el plantel de Argentina contra Inglaterra que le puede acarrear sanciones en el Mundial

    Con Zidane a una firma: Francia inicia su proceso de reconstrucción tras despedirse del Mundial 2026

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero
    Cultura y entretención

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa
    Mundo

    Manifestaciones en Ucrania tras la dimisión del popular ministro de Defensa

    Flávio Bolsonaro acusa a Lula de los aranceles de EEUU a Brasil: “Estamos en un avión sin piloto”

    Nueva Zelanda advierte riesgo de tsunami tras sismo de 5.9 al sur del país

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia