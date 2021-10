La Roja quiere seguir en San Carlos: la cancha y el ambiente convencen a los jugadores

“Muchas gracias a La Banda del Mumo y a la barra de Los Cruzados por llevar los bombos y alentar todo el partido. El equipo está muy agradecido por esta linda noche”, publicó Gary Medel en su cuenta de Instagram, luego del revitalizador triunfo de la selección chilena sobre Paraguay, en San Carlos de Apoquindo, la noche del domingo.

Se pudo pensar que el mensaje nació del reconocido fanatismo de Medel por la UC, pero luego fue el capitán Claudio Bravo quien tomó la batuta y contestó la publicación del defensa. “Notable desde principio a fin. Se agradece el cariño, respeto y apoyo hacia todos. Vamos!!”, escribió el arquero, en la misma red social. Mientras que Arturo Vidal fue otro de los referentes que se sumó a los elogios. El Rey compartió el mensaje original del Pitbull en su perfil y lo acompañó con cinco emojis de aplausos, como muestra de satisfacción.

Es la opinión generalizada del camarín de la Selección, que después de mucho tiempo volvió a sentirse fuerte de local. Tanto así, que le pidieron a la ANFP seguir jugando en el reducto de Universidad Católica, al menos, mientras el Estadio Nacional siga en remodelación. Incluso un histórico, Jorge Valdivia, se sumó a los elogios. “Fue bastante acertada la decisión de jugar en San Carlos porque le dio otro ambiente a la Selección, lo sacó del Monumental que venía con resultados negativos y los jugadores recibieron muy bien ese cariño”, manifestó el Mago, en su nuevo rol como comentarista en ESPN.

Captura de la cuenta de Instagram de Gary Medel.

Y no es solo por la efervescencia que se vivió el domingo, ante la Albirroja, sino también por la cancha. Ocurre que a los jugadores no les gustó el campo del estadio Monumental, cuando enfrentaron a Brasil, en septiembre. Tampoco quedaron conformes con el camarín que les pasaron (que no era el que ocupa Colo Colo) ni con el apoyo que recibieron desde las tribunas.

De hecho, Eduardo Vargas hizo pública su molestia en sus redes sociales. “Orgulloso de todos”, escribió Turboman después de la derrota contra Brasil y luego añadió, con emojis de risa: “A seguir que se vienen dos partidos más de visita”. El mensaje del atacante nacional dejó dudas entre sus seguidores. Ante las preguntas, Vargas le respondió a un hincha: “Si no entendiste, es porque ayer parecía que jugamos de visita”, disparó.

Todo eso motivó que Martín Lasarte le pidiera a Pablo Milad, presidente de la ANFP, que la Roja volviera a jugar en el recinto precordillerano, donde ya habían hecho de local frente a Bolivia, en junio.

Captura de la cuenta de Instagram de Claudio Bravo.

La situación era compleja, porque cambiar la localía significaba dejar de ganar alrededor de $ 500 millones, justo cuando el dinero escasea en Quilín. Pese a eso, el directorio de la asociación accedió a la solicitud que provino desde Juan Pinto Durán. Es más, es muy probable que aquello se repita el 16 de noviembre, cuando la Roja reciba a Ecuador.

Así lo ratifica Pablo Milad, timonel de la ANFP, a La Tercera. “Es una materia que se tendrá que evaluar, pero vamos a seguir primando lo deportivo por sobre lo económico, siempre. Aquí lo más importante es lo deportivo, independientemente de la situación financiera que hoy tiene la ANFP y la Federación, por situaciones ya sabidas por todos. Vamos a seguir siempre primando lo deportivo”, asegura.

Presión de local

Una de las grandes preocupaciones en Quilín era hacer sentir la presión de la localía frente a Paraguay. Un traspié significaba sepultar de forma absoluta cualquier esperanza en un milagro que permitiera soñar con la clasificación a Qatar 2022.

La barra de Los Cruzados lideró el apoyo a la Roja en las tribunas de San Carlos de Apoquindo. Foto: FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

En ese sentido, se coordinó que 6 mil banderas chilenas se repartieran afuera del estadio, en conjunto con el Banco Santander; la playlist de canciones referentes a la Selección que sonó en la previa; y el juego de luces que sorprendió gratamente a los asistentes y que maravilló, sobre todo, a la gran cantidad de niños que llegó hasta San Carlos de Apoquindo, crearon el escenario perfecto para que nuevamente la Roja se hiciera respetar en casa, ante un rival que la última vez que visitó el país la aplastó por 0-3, en el Monumental.

“Había mucha expectación por este partido, porque podía marcar un antes y un después. También nos preocupamos de la música, de las luces, para generar un ambiente que motivara a la gente. El público se motivó, alentó. y hubo un ambiente de apoyo como tiene que ser siempre cuando juega la Selección”, revela Milad.

El presidente de la ANFP es optimista después del buen triunfo ante el equipo de Eduardo Berizzo, Para él, el apoyo del público en San Carlos fue trascendental. “Nos jugábamos mucho con este partido, porque iba a marcar el destino. O nos acercábamos un poco a las opciones de clasificar, o nos alejábamos mucho. Hoy seguimos con vida. Por eso, quiero agradecerle a la gente por el apoyo y el entusiasmo, porque lo sintieron los jugadores. Realmente, sentimos que éramos locales. Y eso para los jugadores era una motivación adicional, donde ellos se entregaron por completo”, sentencia.

Si hasta Ben Brereton Díaz, una de las máximas figuras del triunfo de la Roja sobre Paraguay, valoró el apoyo recibido en su primer partido en Chile con hinchas en las tribunas, que además corearon su nombre. “Fue brillante. Es la primera vez que juego en Chile con el estadio lleno, con 10.000 personas. Fue genial. El apoyo fue muy bueno. Motivó al equipo y conseguimos la victoria. Fue bueno. Estaba muy feliz con que los hinchas cantaran tan fuerte. Que corearan mi nombre fue especial, me hizo sonreír. Venezuela será difícil, pero con el apoyo de los fanáticos deberíamos conseguir los tres puntos de nuevo”, dijo el delantero nacional.

Por eso, Milad espera que esta victoria refuerce las confianzas de cara al futuro. “Estoy contento por lo que Chile entregó en la cancha. Independientemente que hubo pasajes muy buenos de fútbol y otros no tan buenos, lo importante es lo que entregó Chile en la cancha, el equipo, la reivindicación de muchos jugadores que han sido cuestionados por los medios. Y también para Martín (Lasarte), porque esto es un espaldarazo para él, para seguir trabajando con fe, entusiasmo y esa capacidad que él tiene de unificar las energías dentro del camarín. Hoy, el camarín está muy bien, los chicos tienen una muy buena relación, de mucho compañerismo y de mucho respeto. Esto se tiene que reflejar tarde o temprano en buenos resultados”, concluye el mandamás.