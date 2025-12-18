La U enfrenta a Palestino: cuándo se juegan los partidos de las fases previas de la Copa Sudamericana y Libertadores

La U enfrenta a Palestino: cuándo se juegan los partidos de fase previa de la Copa Sudamericana.

El sorteo de las fases preliminares de la Copa Sudamericana permitió aclarar el panorama para los clubes chilenos. Ya quedaron definidas las llaves de la fase previa, instancia que determinará qué equipos avanzan a la ronda de grupos del torneo subcontinental.

Chile contará con cuatro representantes en esta etapa, que se enfrentarán entre sí en dos cruces directos. Universidad de Chile se medirá con Palestino, mientras que Cobresal hará lo propio ante Audax Italiano. Ambas llaves se disputarán a partido único, formato que rige en la fase preliminar del certamen y que obliga a definir al clasificado en 90 minutos.

Por sorteo, Universidad de Chile será local frente a Palestino, al igual que Cobresal ante Audax Italiano. Los ganadores de estos encuentros asegurarán su ingreso a la fase de grupos.

En cuanto al calendario, la Conmebol informó que la fase preliminar de la Copa Sudamericana se disputará a partir del 4 de marzo de 2026. Los días y horarios específicos de cada partido serán confirmados en las próximas semanas.

La fase previa se juega en todos los países participantes bajo el mismo formato, con enfrentamientos entre equipos del mismo país. Solo se excluye de esto a Brasil y Argentina. Además de Chile, habrá llaves definitorias en Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, todas con el objetivo de completar el cuadro de clubes que integrarán la fase de grupos.

Los cruces

Bolivia:

Bolivia 3 vs. Bolivia 4

Bolivia 2 vs. Bolivia 1

Chile:

U. de Chile vs. Palestino

Cobresal vs. Audax Italiano

Colombia:

Atlético Nacional vs. Millonarios

América de Cali vs. Bucaramanga

Ecuador:

Ecuador 4 vs. Ecuador 2

Ecuador 1 vs. Ecuador 3

Paraguay:

Nacional vs. Recoleta

Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Perú:

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

Cienciano vs. Melgar

Uruguay:

Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting

Boston River vs. Racing

Venezuela:

Academia Puerto Cabello vs. Monagas

Caracas vs. Metropolitanos

La Libertadores

En paralelo, el sorteo también definió la suerte de los equipos chilenos en la Copa Libertadores. O’Higgins y Huachipato deberán disputar la Fase 2 del torneo, enfrentando a Carabobo y Bahía, respectivamente, en series de ida y vuelta. En tanto, Coquimbo Unido y Universidad Católica van directamente a la fase de grupos.

Así, el inicio de marzo marcará el primer gran desafío internacional del año para los clubes chilenos.