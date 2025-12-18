SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La U enfrenta a Palestino: cuándo se juegan los partidos de las fases previas de la Copa Sudamericana y Libertadores

    Los equipos nacionales ya conocen su suerte en el sorteo subcontinental. Tras la llave entre equipos del país, viene la fase de grupos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La U enfrenta a Palestino: cuándo se juegan los partidos de fase previa de la Copa Sudamericana. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    El sorteo de las fases preliminares de la Copa Sudamericana permitió aclarar el panorama para los clubes chilenos. Ya quedaron definidas las llaves de la fase previa, instancia que determinará qué equipos avanzan a la ronda de grupos del torneo subcontinental.

    Chile contará con cuatro representantes en esta etapa, que se enfrentarán entre sí en dos cruces directos. Universidad de Chile se medirá con Palestino, mientras que Cobresal hará lo propio ante Audax Italiano. Ambas llaves se disputarán a partido único, formato que rige en la fase preliminar del certamen y que obliga a definir al clasificado en 90 minutos.

    Por sorteo, Universidad de Chile será local frente a Palestino, al igual que Cobresal ante Audax Italiano. Los ganadores de estos encuentros asegurarán su ingreso a la fase de grupos.

    En cuanto al calendario, la Conmebol informó que la fase preliminar de la Copa Sudamericana se disputará a partir del 4 de marzo de 2026. Los días y horarios específicos de cada partido serán confirmados en las próximas semanas.

    La fase previa se juega en todos los países participantes bajo el mismo formato, con enfrentamientos entre equipos del mismo país. Solo se excluye de esto a Brasil y Argentina. Además de Chile, habrá llaves definitorias en Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, todas con el objetivo de completar el cuadro de clubes que integrarán la fase de grupos.

    Los cruces

    Bolivia:

    Bolivia 3 vs. Bolivia 4

    Bolivia 2 vs. Bolivia 1

    Chile:

    U. de Chile vs. Palestino

    Cobresal vs. Audax Italiano

    Colombia:

    Atlético Nacional vs. Millonarios

    América de Cali vs. Bucaramanga

    Ecuador:

    Ecuador 4 vs. Ecuador 2

    Ecuador 1 vs. Ecuador 3

    Paraguay:

    Nacional vs. Recoleta

    Sportivo Trinidense vs. Olimpia

    Perú:

    Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

    Cienciano vs. Melgar

    Uruguay:

    Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting

    Boston River vs. Racing

    Venezuela:

    Academia Puerto Cabello vs. Monagas

    Caracas vs. Metropolitanos

    La Libertadores

    En paralelo, el sorteo también definió la suerte de los equipos chilenos en la Copa Libertadores. O’Higgins y Huachipato deberán disputar la Fase 2 del torneo, enfrentando a Carabobo y Bahía, respectivamente, en series de ida y vuelta. En tanto, Coquimbo Unido y Universidad Católica van directamente a la fase de grupos.

    Así, el inicio de marzo marcará el primer gran desafío internacional del año para los clubes chilenos.

    FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UUniversidad de ChileCobresalPalestinoAudax ItalianoCopa Sudamericana

