La U solicita ante la ANFP la reprogramación del partido ante Everton tras los incidentes ante Independiente

El presidente de la U, Michael Clark, habló fuerte y claro. Anunció que se realizarán todas las acciones judiciales que permitan dar con los culpables de las brutales agresiones que sufrieron los hinchas de la U en el compromiso ante Independiente, agradeció las gestiones del Presidente Gabriel Boric y la suspensión de su compromiso ante Everton por la Liga de Primera.

“Nuestra institución se encuentra profundamente golpeada por todos los hechos acaecidos, razón por la cual hemos solicitado -respetuosamente- a Everton y la ANFP reprogramar el partido de este domingo. Agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y compresión que recibimos”, sostuvo el ingeniero comercial.

Luego denunció que aún hay seguidores del equipo laico que no pueden regresar a su hogar, pues están retenidos en el otro lado de la cordillera. “Muchos de ellos aún no pueden salir de Argentina. Están encerrados en buses y ni siquiera han podido comer, por lo que vamos a continuar con nuestro apoyo para que puedan defenderse de los apremios ilegítimos”.

Clark también detalló que “hemos iniciado las gestiones para que esta barbarie no quede impune y tenemos un equipo jurídico que se encuentran en Asunción, Buenos Aires y Santiago para que se haga justicia... No descansaremos hasta que se persiga a todos los que participaron en cualquier tipo de agresión, apremios ilegítimos y torturas en contra de nuestro compatriotas y tengamos en casa a todos lo que fueron al partido”.

La máxima autoridad de la concesionaria apuntó al club anfitrión por los hechos de violencia, pues “diga lo que se diga, hubo y existió una mala planificación y difusión de los planes del partido y ausencia de guardias y policías. Nuestros jugadores y colaboradores estuvieron en riesgo por la invasión de sus hinchas a la cancha, se destruyó nuestro bus en zona de seguridad exclusión y se agredió a parte de nuestro cuerpo técnico”.

“Muchos hinchas fueron víctimas de un linchamiento permitido por la pasividad del club organizador y la policía y otros detenidos. Otros seguidores fueron tomados presos de manera ilegítima y tratados de forma cruel e inhumana. Es insólito que, con imágenes de violencia explícita, hubo más de 100 chilenos detenidos y ninguno argentino”, concluyó.