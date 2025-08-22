SUSCRÍBETE
El Deportivo

La U solicita ante la ANFP la reprogramación del partido ante Everton tras los incidentes ante Independiente

El timonel de Azul Azul agregó que hay muchos hinchas estudiantiles que aún no pueden salir del país transandino y agradeció el apoyo brindado por el Presidente Gabriel Boric.

Por 
Jorge Sánchez Leiva

El presidente de la U, Michael Clark, habló fuerte y claro. Anunció que se realizarán todas las acciones judiciales que permitan dar con los culpables de las brutales agresiones que sufrieron los hinchas de la U en el compromiso ante Independiente, agradeció las gestiones del Presidente Gabriel Boric y la suspensión de su compromiso ante Everton por la Liga de Primera.

Nuestra institución se encuentra profundamente golpeada por todos los hechos acaecidos, razón por la cual hemos solicitado -respetuosamente- a Everton y la ANFP reprogramar el partido de este domingo. Agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y compresión que recibimos”, sostuvo el ingeniero comercial.

Luego denunció que aún hay seguidores del equipo laico que no pueden regresar a su hogar, pues están retenidos en el otro lado de la cordillera. “Muchos de ellos aún no pueden salir de Argentina. Están encerrados en buses y ni siquiera han podido comer, por lo que vamos a continuar con nuestro apoyo para que puedan defenderse de los apremios ilegítimos”.

Clark también detalló que “hemos iniciado las gestiones para que esta barbarie no quede impune y tenemos un equipo jurídico que se encuentran en Asunción, Buenos Aires y Santiago para que se haga justicia... No descansaremos hasta que se persiga a todos los que participaron en cualquier tipo de agresión, apremios ilegítimos y torturas en contra de nuestro compatriotas y tengamos en casa a todos lo que fueron al partido”.

La máxima autoridad de la concesionaria apuntó al club anfitrión por los hechos de violencia, pues “diga lo que se diga, hubo y existió una mala planificación y difusión de los planes del partido y ausencia de guardias y policías. Nuestros jugadores y colaboradores estuvieron en riesgo por la invasión de sus hinchas a la cancha, se destruyó nuestro bus en zona de seguridad exclusión y se agredió a parte de nuestro cuerpo técnico”.

“Muchos hinchas fueron víctimas de un linchamiento permitido por la pasividad del club organizador y la policía y otros detenidos. Otros seguidores fueron tomados presos de manera ilegítima y tratados de forma cruel e inhumana. Es insólito que, con imágenes de violencia explícita, hubo más de 100 chilenos detenidos y ninguno argentino”, concluyó.

