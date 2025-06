La UC está a detalles de cerrar al reemplazante de Tiago Nunes en la banca

La UC acelera en la negociación por tener su nuevo entrenador. El cuadro estudiantil, que ahora entrena bajo las órdenes del cuerpo técnico interino comandado por Rodrigo Valenzuela, está cerca de cerrar al reemplazante de Tiago Nunes, quien salió luego de la derrota que sufrieron ante O’Higgins. Actualmente, el equipo precordillerano está séptimo en la Liga de Primera y en Cruzados aún aspiran a pelear en los lugares de avanzada en el segundo semestre.

En ese contexto, es Pablo Sánchez quien aparece en el horizonte del club asentado en Las Condes. El exDT de Audax Italiano se reunió con José María Buljubasich, con quien se conocen desde hace décadas, en Santiago. Vitamina viajó a Chile tras su salida de Liga de Quito y de inmediato el gerente deportivo de la concesionaria activó las tratativas con el transandino. En principio, estarían sellando un vínculo que los une por los próximos 18 meses.

Según establecen al interior del directorio, esperan tener al técnico asegurado de aquí al lunes, con esa fecha como plazo tope para finalizar la negociación.

Pablo Sánchez está a una firma de ser el nuevo entrenador de la UC. Photosport

De esta forma, la UC cambia el perfil de su estratega. Pasa de Nunes, quien había dirigido en Perú y Brasil, a un nombre tiene experiencia en el fútbol chileno, donde dejó una buena impresión en sus últimos pasos en Audax Italiano y Palestino. Antes había dirigido a Universidad de Concepción, O’Higgins y Everton, con campañas más irregulares. En Ecuador, fue campeón con Liga. Es un técnico que sacado resultados positivos en contextos con recursos acotados.

Más reuniones

Pese a que los diálogos han avanzado rápido, la gerencia deportiva de Cruzados también sostuvo reuniones con otros candidatos. Uno fue Miguel Ángel Ramírez, técnico español que en Sudamérica hizo historia al llevar a Independiente del Valle al título de la Copa Sudamericana en 2019. El ibérico también cuenta con pasos por Brasil, Estados Unidos y Qatar, además de su país de origen.

También miraron a Sebastián Méndez, quien estuvo en carpeta en procesos de búsqueda anteriores. La pauta de trabajo que elaboraron en San Carlos de Apoquindo contempló que la Comisión Fútbol, presidida por Felipe Correa, evaluaba los estrategas que asomaban como alternativa. También se analizaron los nombres que han sido ofrecidos. La elección pasó exclusivamente por la dirigencia, sin consultas a los futbolistas.

Por otro lado, en la UC enfatizaron en no repetir errores pasados. Por ejemplo, siempre descartaron retornos, como los de Beñat San José o Gustavo Quinteros, ambos campeones con el club en 2018 y 2019 respectivamente, pero desde la interna comentan a El Deportivo que “las segundas partes nunca son buenas; mire a Ariel Holan”. En Cruzados no olvidan lo que ocurrió con el exestratega de Independiente, quien regresó en 2022 luego de un gran primer paso, pero no pudo reeditar su primera campaña.