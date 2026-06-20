La UC extiende su buen presente: golea a Deportes Copiapó y arranca con el pie derecho en la Copa Chile

Después de varios meses de competencia en la Liga de Primera y en la Copa de la Liga, la Copa Chile 2026 llegó al calendario de los 16 equipos de la Primera División del fútbol nacional. En ese marco, el primer elenco de los grandes que saltó a la cancha fue Universidad Católica, que se estrenaba en el Grupo B visitando a Deportes Copiapó.

Y los cruzados extendieron su buen presente al debutar con el pie derecho, pues vencieron con comodidad por 3-0 a los nortinos en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Las buenas sensaciones se trasladan a la Copa Chile

El duelo ante los Leones de Atacama surgía como un apronte para refrescar las cargas del equipo de Daniel Garnero luego de un ajetreado primer semestre. La UC venía de firmar una histórica campaña hasta los octavos de final en la Copa Libertadores y de rematar la primera rueda del Torneo Nacional como escolta de Colo Colo.

Por ello, para darle minutos a algunos nombres, el entrenador de los universitarios optó por alinear un equipo con algunas mixturas: Bernardo Cerezo y Nicolás L’Huiller aparecían como las novedades en la zaga, Matías Palavecino comandaba la mitad de cancha y Diego Corral era opción en ataque.

Y justamente en uno de esos ingresos estaba la llave del gol. A los 20′, la escuadra precordillerana marcó las diferencias con un gran zurdazo del mencionado Palavecino. El ex Coquimbo Unido la agarró de primera desde fuera del área, tras previo toque de Fernando Zampedri, y puso la pelota pegada al palo. Golazo.

Matías Palavecino marcó el primer gol en el triunfo de la UC sobre Deportes Copiapó. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

La anotación abrió la puerta para los cruzados, que se sintieron cómodos durante los minutos posteriores. El elenco de la comuna de Las Condes manejó el balón a a sus anchas, inquietando con ocasiones que pudieron aumentar el marcador durante la primera parte. De hecho, a los 35′, Corral marcó la segunda cifra, pero una fina posición de adelanto terminó por anularlo.

Sin embargo, en el complemento no hubo offside que salvara a Copiapó. Y es que a los 51 minutos apareció el de siempre. Zampedri picó desde atrás para capturar un gran pase al espacio de Daniel González, quedó mano a mano y no perdonó al golero Nicolás Temperini. Grito 161 defendiendo la camiseta franjeada.

Pero la exhibición del goleador histórico tenía preparada una última intervención, aunque esta vez como asistidor. Sobre los 78′, el Toro se inventó una tremenda jugada personal en el área. En esa maniobra eludió al arquero, aguantó la posesión y habilitó con un sutil picotón a Clemente Montes, que había ingresado desde el banquillo. El héroe de la UC en La Bombonera solo tuvo que empujarla con la cabeza, cuando estaba de frente ante la portería vacía.

Con esta goleada por 3-0, Católica sumó sus primeras unidades en el Grupo B de la Copa Chile y se ubicó en la segunda casilla transitoria. Solo está un punto por detrás de Deportes Copiapó, pero la particularidad está en que los atacameños han jugado dos compromisos más. San Luis de Quillota y Everton completan la zona.