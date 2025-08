Las Condes se prepara para recibir una nueva carrera de Trail Running

El Endurance Trail “From the City to the mountains”, una nueva carrera de trail running, busca suplir la antigua competencia que dejaron atrás hace 6 años con su última versión en el 2019. Este evento se llevará a cabo en Santiago, en Las Condes, con diferentes distancias para que corredores que recién están partiendo y expertos participen.

Tras el lanzamiento de las inscripciones para las distancias de 3, 10, 25, 30, 50 y 80 kilómetros, con una preventa que se superó en dos horas. El desafío invita a las dos primeras categorías a realizar una excelente oportunidad para conocer las montañas del sector oriente, mientras que los amantes del trail running, que asistirán a las tres largadas más desafiantes, vivirán una carrera versión 2025 de primer nivel.

La carrera comenzará y finalizará en un Base Camp que tendrá diferentes activaciones y dinámicas relacionadas a la disciplina, también dispondrá de sectores de recuperación y recreación para los equipos de trail running, las familias que acompañan a los atletas a superar sus límites y a los amigos que quieran compartir y disfrutar el espacio con los amantes del aire libre.

Además, contará con la presencia de atletas como Daniela Navarrete, Emanuel Salinas, Dominga Villarino, Moises Jímenez, entre otros deportistas que acostumbran a competir en el más alto nivel de esta disciplina. También, habrán figuras deportivas internacionales de Perú. Argentina y Estados Unidos.

“La intención de esta carrera es volver a tener un evento de Trail de esta magnitud en la Región Metropolitana, sabemos que el Endurance era muy querido por la comunidad. Por otro lado, queremos potenciar la conexión entre los cerros y las comunas de la ciudad, creemos que somos privilegiados de tener montañas a solo unos pocos metros, por lo que hay que aprovecharlas”, comentó Patricio Jarpa, Marketing Manager de The North Face Chile.