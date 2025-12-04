Las exigencias de Daniel Garnero para el 2026 de la UC: “Vamos a necesitar un plantel mucho más amplio, este era corto”

Daniel Garnero visualiza el 2026 de la UC: “Vamos a necesitar un plantel mucho más amplio, este era corto”.

Universidad Católica recibe este sábado a Unión La Calera, a las 18:00 horas, con la primera opción de quedarse con el Chile 2 a la Copa Libertadores. En la antesala, el técnico Daniel Garnero subrayó la importancia del duelo y valoró la absolución de Fernando Zampedri, quien podrá estar disponible tras la eliminación de la décima tarjeta amarilla.

“Es el goleador del campeonato, goleador de nuestro equipo, un profesional muy respetado entre sus pares”, dijo el entrenador. Agregó que desde el inicio confiaba en que el castigo sería levantado: “Le pregunté a Fer y me dijo que no había hecho nada. Estaba muy seguro de que podía pasar esto. Que haya sido absuelto y que pueda jugar es muy importante para nosotros”.

Garnero remarcó que el plantel llega al cierre del torneo dependiendo de sí mismo, algo que valoró especialmente considerando el contexto de su arribo. “Llegar al último partido jugando de local, dependiendo de ti, es muy bueno. Si nos lo hubiesen dicho apenas llegamos, firmaba, porque estaba muy difícil”, señaló.

“Este plantel tuvo una reacción muy buena. El club hace un tiempo que le está costando participar en torneos internacionales. Tener chance de Libertadores directa es muy bueno. Estamos ante una situación inmejorable”, añadió.

Daniel Garnero en el Claro Arena. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Mercado en veremos

Consultado por la situación contractual de más de diez jugadores y la necesidad de ampliar el plantel para 2025, el técnico evitó desviar el foco. “Lo más importante para nosotros es el sábado. No nos podemos desenfocar”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que en caso de asegurar cupo directo a la Libertadores, la planificación del equipo debe cambiar. “Este plantel era corto para un torneo solo. Si tenemos la posibilidad de competir a nivel internacional, vamos a necesitar no solo calidad, sino cantidad... que también ya se necesitaba”, sostuvo.

Aun así, insistió en que las definiciones vendrán después: “Va a haber tiempo para eso. No es ponerme el cassette, pero estamos muy enfocados en este objetivo”.

Las bajas

Garnero también abordó las situaciones médicas de Cristián Cuevas y Alfred Canales. El carrilero está recuperado, pero el técnico decidió no considerarlo. “Está muy bien, pero no está con ritmo de competencia. Si lo necesitamos va a hacer un esfuerzo que nadie me asegura que no le traiga un problema mayor. Las determinaciones hay que tomarlas y Cimbi no va a estar considerado”, explicó.

El caso de Canales genera mayor incertidumbre. “Hay días que está bien, y hay días que está muy mal. Ayer estuvo muy mal. No te puedo confirmar lo de Alfred”, comentó.

La UC llega al partido decisivo dependiendo únicamente de su resultado para asegurar su retorno a la fase de grupos de la Copa Libertadores, un objetivo que el club no consigue desde 2021.