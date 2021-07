Lasarte da pistas sobre la titularidad de Alexis Sánchez: “Si está en buenas condiciones, va a jugar”

Martín Lasarte confía. En conseguir un buen resultado frente a Brasil y en contar con Alexis Sánchez, una carta clave para intentar dar el batatazo en Río de Janeiro. Lo primero dependerá de lo que acontezca este viernes. Lo segundo comenzará a definirse en la práctica de esta tarde, la última sesión de entrenamientos que cumplirá la Roja antes del duelo por los cuartos de final de la Copa América.

“Primer punto: uno sabe que Alexis sufrió una lesión y la recuperación estaba ligada a poder pasar de fase. Alexis llega en condiciones muy cercanas a su recuperación total. Cada minuto juega a su favor. Si está en condiciones buenas, va a jugar”, adelanta el estratega uruguayo.

Lasarte reconoce que ha probado distintas variantes para neutralizar a la Verdeamarilla. Sin embargo, tal como su colega brasileño, Tite, se excusa de dar pistas. “Hemos manejado alguna serie de alternativas, que no las voy a hacer públicas, pero que trabajamos tomando en cuenta las características del rival y de los jugadores que tenemos. Donde se sienten más cómodos”, sintentiza. “Es un partido con matices, de momentos. Es importante que elijamos bien esos momentos para hacer valer nuestra eficacia. Siempre hay secretos en el fútbol”, sostiene en relación a una cualidad que la Selección deberá tener para hacerle frente a un linajudo rival.

Alexis Sánchez, en la práctica de la Roja (Foto: Carlos Parra/ANFP)

Eficacia

Eficacia es, precisamente, el concepto que más repite. Incluso para explicar cómo afrontar el compromiso. “Los viejos maestros hablaban de la manta corta. Te tapas la cabeza y te destapas los pies. Hay que generar eficacia ofensiva sin descuidar el campo propio. El fútbol es así. No hay más”, agrega, a modo general, respecto de un partido que requerirá concentración total en todas las líneas.

Machete también aborda la forma en que controlar a la gran figura brasileña, Neymar. Sin embargo, admite que no existe una estrategia infalible. “Neymar y Messi son diferentes. Son grandísimos futbolistas, extraordinarios. Si tuviera la receta exacta, sería facilísimo. Cuando dirigía a la Real Sociedad nos pasamos una semana preparando jugadas para frenar a Messi y en la primera nos hizo un gol. Del funcionamiento grupal de nuestro equipo dependerá si detenemos a Neymar”, sostiene.

El estratega de la Roja admite, también, que la Selección deberá mejorar demasiado la imagen que dejó en el último duelo si pretende complicar al anfitrión. “Contra Paraguay no solo no convertimos sino que nos costó. La continuidad de partidos nos afectó. Esta etapa post Paraguay ha sido beneficiosa. De lo otro ya se hablaba, de la falta de eficacia, de gol. Está Vargas, Alexis se recuperó, está Ben. El fútbol no es inmediato, hay que prepararlo. Confiamos en lo que viene. Ojalá pueda ser mañana”, concluye.