“Llegó el momento”: David Pizarro sorprende y plantea modelo para sacar a la U de la crisis

La preocupación ronda en Universidad de Chile. La investigación en el caso Sartor por el cual el Ministerio Público indaga eventuales delitos vinculados a la entrega de información falsa al regulador, negociación incompatible y administración desleal de fondos.

Una de estas aristas apunta a la adquisición de Azul Azul por parte de Michael Clark a través de la sociedad Antumalal, sin la realización de una oferta pública de adquisición de acciones.

Si bien desde el lado deportivo intentan seguir concentrados en lo suyo, de igual manera esta investigación golpea tanto a la Casa de Estudios así como a sus simpatizantes.

En medio de esto, David Pizarro recibió algunos comentarios sobre lo antes mencionado y ocupó sus redes para plantear la que considera puede ser una solución.

“Hola, azules. ¿Cómo están? Tanto tiempo. Muchos de ustedes me han preguntado sobre la situación de Universidad de Chile y bueno, por el cariño que le tengo a esta institución daré mi opinión”, introdujo el Fantasista en una historia de Instagram.

“Creo que llegó el momento, muchachos, de que la institución sea un 50+1, que es lo que emplean muchos equipos de la Bundesliga. En particular en el Borussia Dortmund, el hincha en sí prevalece en cada decisión que se tome en la institución a nivel deportivo, y del crecimiento en sí del mismo club”, explicó a grandes rasgos.

“Así que yo los invito a ver esa historia de lo que significa el Borussia Dortmund, sobre todo por la convocatoria que tiene la Universidad de Chile. Así que eso amigos, un abrazo grande. Es una historia que es bien interesante para el bien del club”, remarcó Pizarro.

¿Qué es el 50+1?

El sistema de 50+1 es una cláusula del reglamento de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) que establece que los clubes no podrán participar en la Bundesliga si los inversores comerciales poseen más del 49 por ciento de las acciones. Esto significa que los socios del club deben conservar la mayoría de las acciones.

El principal objetivo de esta medida es que los clubes se protejan de la aparición de inversores privados que podrían priorizar o perseguir el beneficio económico personal por encima de la voluntad de los hinchas, o el bienestar a largo plazo del club.

Otro de los puntos que permite este tipo de sistema es que ha permitido que los clubes tengan una amplia presencia de fanáticos en los estadios, con precios de entradas relativamente asequibles para los asistente. Esto, permite también que los socios contribuyan a fomentar una mayor estabilidad financiera para reducir así los riesgos.

Esta norma comenzó a aplicarse en 1998 después de que la Liga de Fútbol de Alemania dictaminara que los clubes podían convertirse en sociedades anónimas públicas o privadas en lugar de ser entidades propiedad de sus miembros, pues hasta entonces los clubes eran netamente propiedad de los socios y funcionaban como organizaciones sin fines de lucro.

De todas maneras, hay algunas excepciones. Por ejemplo, está el caso del Bayer Leverkusen cuya propiedad es la farmacéutica Bayer, que fue clave en la fundación del club en 1904. O bien el Wolfsburgo, propiedad de la fábrica de automóviles Volkswagen.