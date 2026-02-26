SUSCRÍBETE
    “Lo acabo de decir tres veces”: Matías Zaldivia se aburre tras las preguntas sobre el futuro de Paqui Meneghini en la U

    El futbolista de Universidad de Chile también anticipó el cruce contra Colo Colo y el posterior duelo por la Copa Sudamericana.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Matías Zaldivia mostró su respaldo a Paqui Meneghini. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La Universidad de Chile a cargo de Francisco Meneghini sigue complicada en la Liga de Primera. El elenco nacional no ha podido conseguir triunfos en las cuatro primeras fechas del campeonato y ahora se debe alistar para dos duelos clave.

    El primero de ellos se disputará este domingo 1 de marzo, cuando visiten a Colo Colo en el estadio Monumental, dando vida a un nuevo Superclásico. Unos días más tarde, deberán chocar contra Palestino por la Copa Sudamericana.

    La falta de victorias ha despertado las críticas hacia Paqui. Sin embargo, Matías Zaldivia salió a respaldar al técnico este miércoles. “Siempre en los clubes grandes cuando no se consiguen victorias hay ruido afuera, pero nosotros estamos muy tranquilos con Paqui porque lo vemos trabajar día a día muy bien”, señaló en conferencia de prensa.

    Luego, ante la insistencia sobre la continuidad de Meneghini, el defensor lanzó: “La verdad es que lo acabo de decir tres veces, es muy repetitivo. Nosotros no estamos pensando que si perdemos el entrenador se vaya”.

    “A nosotros lo que nos da confianza en el entrenador es el trabajo. Vemos que el cuerpo técnico se mata trabajando para mejorar y para lograr resultados. Esto es un proceso, como dijeron mis compañeros, y lo repito: ganar te da más tranquilidad para seguir trabajando”, remató.

    El momento deportivo y el Superclásico

    Otros tema que trató el defensor fue el momento que enfrentan en el campeonato. “yo siempre trato de ser positivo. Más allá de que los puntos no son los que queremos, no siento que estemos en una racha negativa, porque el equipo viene jugando cada vez mejor”, indicó.

    No estamos en el lugar que queremos, pero estamos trabajando muy bien y el trabajo siempre paga. Hay que estar tranquilos, porque sabemos que vamos a hacer un lindo partido para revertir esto”, agregó.

    Ya pensando en Colo Colo, expuso que “ganar nos daría un impulso anímico clave y nos permitiría acomodarnos en la tabla”.

    “Ellos vienen en racha, pero nosotros estamos jugando mejor y eso nos deja tranquilos. Es el partido ideal para empezar a ganar”, complementó.

    “El objetivo es sumar en estos partidos importantes. Estamos confiados en que vamos a lograr los tres puntos y eso sería muy positivo para lo que viene en el torneo”, sumó el defensor.

    “Sabemos que nos jugamos mucho, tanto en el clásico como en el partido de Sudamericana. Es una semana clave y así la vamos a tomar. En el Campeonato Nacional, por ser un Superclásico, y también por la entrada a la Sudamericana, son dos partidos muy importantes”, remarcó.

