“Lo respeto, pero no vengo a reemplazarlo”: Álvaro Madrid se desmarca de Esteban Pavez en su presentación en Colo Colo

Colo Colo continúa reforzándose para enfrentar la temporada 2026 del fútbol chileno. El Cacique, quien viene de caer en su estreno en la Liga de Primera, sufrió en la previa importantes bajas. Una de ellas es la de Esteban Pavez que obligó a la dirigencia a buscar alternativas para ocupar el puesto.

En esa búsqueda, uno de los elegidos fue Álvaro Madrid. El jugador de 30 años nacido en Valparaíso ha destacado con una extensa carrera junto a Everton, club al que ha defendido prácticamente durante toda su carrera, salvo un préstamo a Unión La Calera durante 2016.

Desde entonces, consiguió ganarse un lugar en la titularidad del equipo, siendo una de las figuras y quedándose con el honor de portar la jineta de capitán de los ruleteros.

En la temporada 2025 alcanzó a estar presente en 34 duelos, incluyendo 28 por la Liga de Primera, cinco por la Copa Chile y uno por la Copa Sudamericana, totalizando 2.872 minutos sobre la cancha. Solo estuvo ausente del once inicial en tres oportunidades. Dos de ellas por suspensión por una tarjeta roja y en la última fecha contra O’Higgins, ingresando en los 76′.

Por cierto, su buena campaña en 2024 le permitió ser considerado por la selección chilena para el amistoso contra Panamá en el que la Roja se impuso a los canaleros por 6-1, donde Madrid alcanzó a estar 33 minutos en la cancha. Claro que desde entonces no ha regresado a vestir la camiseta del Equipo de Todos.

Si bien la posición que más ha tomado es la de volante central, en momentos de emergencia también cumplió de buena manera por la zona interior derecha e izquierda. Incluso en algunos momentos fue utilizado como lateral.

Buscando su propio lugar

Durante la presentación oficial ante los medios, Álvaro Madrid mostró su felicidad por llegar a Colo Colo, pero dejó claro que no se siente como el reemplazante de Esteban Pavez, pues llega para encontrar su propio lugar.

“Espero estar a la altura de lo que se espera en este club”, comenzó señalando. “Fue rápido a pesar de mi rol importante en mi club anterior. Estaba ansioso pero por parte del club me dijeron que esté tranquilo y estoy contento”, añadió sobre su salida.

Así mismo, reconoció que cambiar de ambiente ha sido algo extraño. “Es raro irme del club en el que estuve muchos años, pero ahora estoy acá y es un desafío importante”, comentó.

Consultado sobre el hecho de llegar para ocupar el lugar de Esteban Pavez, manifestó que “la verdad no vengo a reemplazar a nadie, mis respetos para Esteban Pavez, pero todas las personas y jugadores somos distintos”.

“Era el capitán, siempre mi respeto, no estoy ninguneando a nadie, pero creo que todas las personas y todos los jugadores somos distintos, somos distintas personas, somos distintos jugadores. Entonces, yo voy a aportar de distinta manera y vuelvo a repetir, yo no vengo a reemplazar a nadie en el nombre propio”, insistió.

Por último, reconoció el trabajo de Arturo Vidal, quien es uno de los pilares de los albos en el centro de la cancha. “No voy a descubrir lo que es Arturo Vidal, es un orgullo poder compartir con él”, concluyó.

Ahora, Madrid deberá prepararse para el que será un duelo especial. Si todo se desarrolla como se espera, su próximo rival será justamente Everton. Colo Colo recibirá a los viñamarinos, por la segunda fecha de la Liga de Primera, este sábado 7 de febrero en el estadio Monumental a partir de las 20.30 horas.

Por su parte, Lautaro Pastrán también fue presentado durante esta jornada. "Como objetivo grupal, está sí o sí el de ser campeón y, como objetivo personal, primero que todo, disfrutar y demostrar en esta gran oportunidad“, sostuvo el extremo.