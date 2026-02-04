SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Lo respeto, pero no vengo a reemplazarlo”: Álvaro Madrid se desmarca de Esteban Pavez en su presentación en Colo Colo

    El volante de 30 años fue presentado como nueva incorporación del Cacique en conjunto con Lautaro Pastrán.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Álvaro Madrid llega a reforzar el mediocampo de Colo Colo. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Colo Colo continúa reforzándose para enfrentar la temporada 2026 del fútbol chileno. El Cacique, quien viene de caer en su estreno en la Liga de Primera, sufrió en la previa importantes bajas. Una de ellas es la de Esteban Pavez que obligó a la dirigencia a buscar alternativas para ocupar el puesto.

    En esa búsqueda, uno de los elegidos fue Álvaro Madrid. El jugador de 30 años nacido en Valparaíso ha destacado con una extensa carrera junto a Everton, club al que ha defendido prácticamente durante toda su carrera, salvo un préstamo a Unión La Calera durante 2016.

    Desde entonces, consiguió ganarse un lugar en la titularidad del equipo, siendo una de las figuras y quedándose con el honor de portar la jineta de capitán de los ruleteros.

    En la temporada 2025 alcanzó a estar presente en 34 duelos, incluyendo 28 por la Liga de Primera, cinco por la Copa Chile y uno por la Copa Sudamericana, totalizando 2.872 minutos sobre la cancha. Solo estuvo ausente del once inicial en tres oportunidades. Dos de ellas por suspensión por una tarjeta roja y en la última fecha contra O’Higgins, ingresando en los 76′.

    Por cierto, su buena campaña en 2024 le permitió ser considerado por la selección chilena para el amistoso contra Panamá en el que la Roja se impuso a los canaleros por 6-1, donde Madrid alcanzó a estar 33 minutos en la cancha. Claro que desde entonces no ha regresado a vestir la camiseta del Equipo de Todos.

    Si bien la posición que más ha tomado es la de volante central, en momentos de emergencia también cumplió de buena manera por la zona interior derecha e izquierda. Incluso en algunos momentos fue utilizado como lateral.

    Buscando su propio lugar

    Durante la presentación oficial ante los medios, Álvaro Madrid mostró su felicidad por llegar a Colo Colo, pero dejó claro que no se siente como el reemplazante de Esteban Pavez, pues llega para encontrar su propio lugar.

    Espero estar a la altura de lo que se espera en este club”, comenzó señalando. “Fue rápido a pesar de mi rol importante en mi club anterior. Estaba ansioso pero por parte del club me dijeron que esté tranquilo y estoy contento”, añadió sobre su salida.

    Así mismo, reconoció que cambiar de ambiente ha sido algo extraño. “Es raro irme del club en el que estuve muchos años, pero ahora estoy acá y es un desafío importante”, comentó.

    Consultado sobre el hecho de llegar para ocupar el lugar de Esteban Pavez, manifestó que “la verdad no vengo a reemplazar a nadie, mis respetos para Esteban Pavez, pero todas las personas y jugadores somos distintos”.

    “Era el capitán, siempre mi respeto, no estoy ninguneando a nadie, pero creo que todas las personas y todos los jugadores somos distintos, somos distintas personas, somos distintos jugadores. Entonces, yo voy a aportar de distinta manera y vuelvo a repetir, yo no vengo a reemplazar a nadie en el nombre propio”, insistió.

    Por último, reconoció el trabajo de Arturo Vidal, quien es uno de los pilares de los albos en el centro de la cancha. “No voy a descubrir lo que es Arturo Vidal, es un orgullo poder compartir con él”, concluyó.

    Ahora, Madrid deberá prepararse para el que será un duelo especial. Si todo se desarrolla como se espera, su próximo rival será justamente Everton. Colo Colo recibirá a los viñamarinos, por la segunda fecha de la Liga de Primera, este sábado 7 de febrero en el estadio Monumental a partir de las 20.30 horas.

    Por su parte, Lautaro Pastrán también fue presentado durante esta jornada. "Como objetivo grupal, está sí o sí el de ser campeón y, como objetivo personal, primero que todo, disfrutar y demostrar en esta gran oportunidad“, sostuvo el extremo.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoÁlvaro MadridEvertonLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos

    Titular de megalínea Kimal-Lo Aguirre por liberación de predios: “Ojalá lleguemos a acuerdos con todos los propietarios”

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    Lo más leído

    1.
    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    2.
    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    3.
    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    4.
    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    5.
    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca
    Chile

    Marta Larraechea es ingresada a urgencia tras emergencia cardiaca

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Prisión preventiva para imputado por homicidio frustrado en Valdivia: víctima fue atacada con un machete

    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos
    Negocios

    Utilidades de Cenco Malls suben en 2025 impulsadas por las expansiones de sus activos

    Titular de megalínea Kimal-Lo Aguirre por liberación de predios: “Ojalá lleguemos a acuerdos con todos los propietarios”

    Equipos del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor, Jorge Quiroz, se reúnen para el cambio de mando

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972
    Tendencias

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo clasificar a la Libertadores”
    El Deportivo

    Lautaro Pastrán en su presentación en Colo Colo: “El objetivo es ser campeón, pero como mínimo clasificar a la Libertadores”

    “Lo respeto, pero no vengo a reemplazarlo”: Álvaro Madrid se desmarca de Esteban Pavez en su presentación en Colo Colo

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”
    Tecnología

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia
    Cultura y entretención

    A24 consigue los derechos de La masacre de Texas y prepara nueva serie sobre la franquicia

    Qué traen y cuándo se estrenan las nuevas cintas de Chris Pratt, Ryan Reynolds y John Cena

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní
    Mundo

    Rubio dice que conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió