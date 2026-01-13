SUSCRÍBETE POR $1100
    Los hitos de Diego Moya: el “hombre de hierro” que le devolvió a Chile la cima de Pucón

    A los 27 años, el deportista de Universidad Católica hizo historia en el Ironman, al ser el primer chileno en quedarse con la prueba desde 1993. Es uno más de la numerosa cantidad de logros que ha alcanzado en el último tiempo. Con dos Juegos Olímpicos en el cuerpo, en el horizonte ya tiene el tercero: Los Ángeles 2028.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Diego Moya fue el ganador del Ironman 70.3 de Pucón 2026. Foto: Photosport

    Debe haber sido una de las jornadas más inolvidables en la carrera deportiva de Diego Moya Chamorro. A sus 27 años, se convirtió en el “hombre de hierro”. Su alegría era evidente en el momento de cruzar la meta, con una envidiable holgura. Recibiendo el apoyo de los asistentes, se convirtió en el flamante ganador del Ironman 70.3 de Pucón. La denominada “carrera más linda del mundo”, en la zona lacustre de la Región de la Araucanía, volvía a tener un chileno en la parte más alta del podio.

    Desde 1993 que un representante nacional no se quedaba con la primera posición de la prueba. En aquel año, se impuso el mítico Cristián Bustos. Pasaron 33 años para que la corona se quedara en casa. Y con récord, porque Moya estableció una nueva plusmarca con un tiempo de 03:42:07.

    “Fue una carrera muy dura, muy rápida. Estoy destrozado...”, dijo Moya, tras su triunfo, en diálogo con radio ADN. “No venía por el récord. Sabía que era un tiempo muy duro; Sam Long ha sido campeón mundial y ha estado luchando siempre en las posiciones de adelante. Me llevo una gran sorpresa, creo que tengo nivel para esto, parece (risas). Esto recién comienza y hay que seguir trabajando”, añadió.

    “Los récords están para romperlos, ahora me toca a mí dejar la vara lo más alta posible. Ya llevo dos victorias, eso me deja más tranquilo, pero vamos a seguir haciendo historia”, completó.

    En la ocasión, también aprovechó de acordarse de su compañero Matías Opitz, triatleta que falleció en mayo del año pasado, tras un accidente, una semana después de haber participado en el Maratón de Santiago. “Él nos estuvo acompañando toda la carrera”, emitió el ganador.

    La historia de Diego Moya

    La promesa del triatlón chileno está siendo una realidad. Nació el 19 de octubre de 1998, en Santiago, y en 2010, cuando tenía 12, llegó al Club Deportivo Universidad Católica, donde forjó su camino en el deporte. Paulatinamente, el aprendizaje y trabajo le permitieron ser parte de competencias de primer nivel, representando al país. Ya tiene dos Juegos Olímpicos en el cuerpo y apunta al tercero: Los Ángeles 2028.

    Desde 2014, empezó a competir a nivel continental, en categorías juveniles. En los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 fue décimo, mientras que en el relevo mixto fue cuarto. Al año siguiente, los éxitos llegaron en la categoría elite. Fue medalla de bronce en la Copa del Mundo de Amberes (en 2024 repetiría el tercer lugar, en Wollongong). La pandemia afectó su preparación, como a todos los deportistas, sin embargo continuó trabajando y los éxitos siguieron llegando.

    En agosto de 2021, fue cuarto en el Mundial de Triatlón Sub 23 de Edmonton, con un tiempo de 01:48:08. En 2022, fue subcampeón en el Panamericano específico de Montevideo (con 01:51:24) y alcanzó el bronce en los Juegos Suramericanos de Asunción. En los Panamericanos de Santiago 2023 no tuvo su performance más destacada, toda vez que acabó en el 8º lugar.

    Su temporada 2025 fue positiva, tanto así que acabó el año en el 13º lugar del ranking mundial, pese a que el mismo confesó que fue un periodo “de transición”. Terminó el año recién pasado triunfando en el 70.3 de Valdivia y comenzó 2026 ganando en Pucón. En la actualidad, Moya está en el 17º lugar del escalafón planetario, 5º en el continente americano. Remitiéndose solo a los representantes de Sudamérica, el chileno solo es superado por el brasileño Miguel Hidalgo (2º a nivel mundial).

    El deportista UC tiene dos Juegos Olímpicos en su carrera. Tokio 2020 significó una participación histórica, donde terminó 30º. Posteriormente, repitió en París 2024, finalizando 28º.

