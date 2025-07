Los motivos que llevan a Esteban Pavez a defender las polémicas vacaciones en Colo Colo

En Colo Colo defienden las determinaciones que han tenido en las últimas semanas, pese al mal momento. Esteban Pavez, por ejemplo, abordó la semana de trabajo que han tenido en Macul y asegura que ve bien al equipo, pese a que Jorge Almirón ha optado por no realizar fútbol en las prácticas.

“Veo al equipo convencido de lo que vamos a hacer el sábado. Lo único que quiero es que llegue el sábado y ganar, porque yo y la gente lo necesitamos. Será duro, pero sabemos lo que tenemos, grandes jugadores. Ojalá el fin de semana salga lo mejor de cada uno, estamos convencidos de que iremos a ganar”, dijo.

Pavez abordó las polémicas de Colo Colo en la rueda de prensa de capitanes. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

El volante también habló de la semana de vacaciones que tuvo el elenco albo antes de enfrentar a la UC. Si bien reconoce que fue un mal partido, Pavez descarta que el rendimiento exhibido esté relacionado a esos días libres. “Yo lo dije por un tema de descomprimir lo que estaba pasando, el equipo físicamente no se cayó, se entrenó duro. El 90 o 100 por ciento del plantel entrenó en esos días, no fueron vacaciones”, aseguró.

Mirando hacia atrás, el mediocampista dice que hoy todo se eleva debido a los resultados, pero que antes también ocurrían este tipo de situaciones. “Obvio que con resultados así todo es malo, si ganábamos era diferente. No por tener una semana libre o no, no tiene que ver una cosa con la otra. Jugamos mal y perdimos”, lanzó.

Por otro lado, pero usando la misma lógica, Pavez abordó el conflicto que hubo entre Aníbal Mosa y Jorge Almirón. “Desde ahí que el profe está fuerte. Sabemos que ha sido un poco duro todo lo que ha pasado con él, lo que pasó con nosotros, pero el equipo está unido. Sabemos que la única forma de demostrarlo es ganar. Sabemos que ganando tapamos todas las cosas que salen y que dicen. La única forma de respaldar al técnico es ganar el fin de semana”, agregó.

Aun así, descarta que en el plantel estén enemistados con Blanco y Negro. “Con la dirigencia está todo bien, no tenemos ningún problema. Nosotros sabemos que aquí lo importante es ganar y con eso se tapan muchas cosas. A lo mejor el año pasado teníamos muchos problemas, pero ganando nunca se habló de nada. Lo que queremos tanto yo, como el cuerpo técnico y dirigentes, es ganar. Esa es la única forma de que esto vaya por buen camino”, dijo.