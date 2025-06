Los sorpresivos elogios de Pablo Milad a Alejandro Domínguez tras su reelección en la Conmebol

Alejandro Domínguez fue reelecto en la Conmebol. El paraguayo tendrá su tercer mandato en la cabeza del fútbol sudamericano. Una nueva gestión se prolongará hasta 2031, cuando se realice el próximo Congreso Ordinario de la organización.

El timonel recibió el apoyo de las 10 federaciones que componen la confederación. Pablo Milad manifestó su apoyo en representación de Chile. También votaron Claudio Tapia (Argentina), Fernando Costa (Bolivia), Samir Xaud (Brasil), Ramón Jesurún (Colombia), Francisco Egas (Ecuador),Robert Harrison (Paraguay), Agustín Lozano (Perú), Ignacio Alonso (Uruguay) y Jorge Giménez (Venezuela).

Milad votó por Domínguez en la elección de la Conmebol. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Luego de la elección, el curicano habló en el pleno y sorprendió con sus múltiples elogios a la gestión de Domínguez. “Le agradecemos todos esa comunicación, esa confianza y esa transparencia que has tenido en todos estos años para cambiar la imagen de un fútbol siempre cuestionado, con hechos concretos que marcan un antes y un después”, inició diciendo el presidente de la ANFP.

“Ese después eres parte tú, Alejandro, de ese cambio significativo que también ha contagiado a todas las federaciones, con mucha transparencia, con contralorías, con auditorías constantes. Eso tenemos que demostrar al mundo a través del fútbol, de las dirigencias del fútbol que siempre se cuestionan tanto, esa transparencia”, dijo.

Finalmente, Milad adjudicó sus palabras a un supuesto sentimiento nacional. “Te agradezco en lo personal, representando a todo mi país, por todo lo que has dado por el fútbol sudamericano”, comentó.

La respuesta de Domínguez

Luego de las loas del directivo nacional, el líder de la Conmebol respondió con una referencia al próximo Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en el país. “Miremos hacia adelante, a corto plazo tenemos un Mundial en Chile. Querido Pablo (Milad), queridos presidentes, permítanme decirles que cambió la cultura: clasificar no es suficiente, ya no queremos festejar clasificaciones, queremos conquistar el mundo”, dijo el guaraní.

“Quienes nos representen en el Mundial de Chile, incluido el país anfitrión, nos tienen que representar con las ganas de ganar y salir a buscar que el título se quede en Sudamérica”, añadió.