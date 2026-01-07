Manchester City mastica un doloroso empate ante Brighton y cede terreno ante el líder Arsenal

Lo que prometía ser una jornada tranquila para Manchester City terminó con un equipo celeste lleno de dudas. Los dirigidos de Josep Guardiola no pudieron pasar de la igualdad ante el esforzado Brighton & Hove Albion y dejaron la mesa servida para una nueva escapada del puntero Arsenal de Londres.

Porque Pep, el técnico de los Ciudadanos, no se guardó nada ante las Gaviotas en el estadio Etihad, siempre con la firme promesa de conseguir un triunfo que metiera presión al líder de la Premier League de Inglaterra.

Todo iba de acuerdo con el plan. A cuatro minutos del descanso, Jérémy Doku fue derriba en el área, penal que ejecutó Erling Haaland, todo para abrir la cuenta con el vigésimo tanto del noruego en el campeonato.

Pero los Citizens perdieron efectividad ante el arco que defiende el neerlandés Bart Verbruggen. Impericia que encendió a los visitantes. Así, justo en la hora de juego, una acción mal defendida por el City propició un gran disparo desde fuera del área del japonés Kaoru Mitoma, quien puso el 1-1 que a la larga fue el resultado final.

Encima, cuando quedaban 20 minutos para el final, Haaland quedó solo frente al portero del Brighton, pero su manso remate llegó débil a las manos del arquero.

Tercer empate consecutivo para un City que no logra despegar en su lucha para conseguir el título. Una igualdad que deja al equipo con 43 puntos, a cinco del puntero Arsenal que este jueves recibe al campeón Liverpool en el plato fuerte de la vigésima primera fecha de la Premier League.

Cae Chelsea

Manchester United, que acaba de cesar al técnico Ruben Amorim, no pudo regresar a la victoria en el interinato de Darren Fletcher. Los Diablos Rojos viajaron a la casa de Burnley y solo pudo rescatar un esforzado empate de 2-2.

Peor le fue a Chelsea, club que acaba de destituir al DT italiano Enzo Maresca. En uno de los clásicos de la capital inglesa, los Blues cayeron por 2-1 ante el Fulham.

Los otros partidos de la jornada del miércoles: Crystal Palace 0, Aston Villa 0; Newcastle United 4, Leeds United 3; Bournemouth 2, Tottenham 1; Brentford 3, Sunderland 0.