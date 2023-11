Mayar Sherif, la estrella egipcia del WTA 125 de Chile: “Esta gira es importante, pero me gustaría ver más torneos en Sudamérica”

Mayar Sherif es la gran estrella del LP Open by IND, el torneo de tenis femenino más importante del país. Ese sitial lo tiene gracias a ser la jugadora con mejor ranking del evento (49°) y por aterrizar en Santiago como la campeona defensora del torneo. La egipcia incluso aparece en casi toda la publicidad del certamen. Al punto de que en su llegada se detuvo a fotografiarse con una gigantografía en donde aparecía su figura.

Su participación, eso sí, no fue la que esperaba. Logró superar la ronda de 32 al vencer a la argentina Julia Riera por 6-2 y 6-4, pero en los octavos de final sucumbió frente a la eslovena Polona Hercog por parciales de 6-7, 6-4 y 1-6. Su sensación de favoritismo y su 2023 son algunos de los temas de los que conversa con El Deportivo.

También hay tiempo para reflexionar en torno a la guerra que se vive en Gaza, una en donde tiene una opinión clara del conflicto. “No hay forma que alguien que conozca la historia, que sabe lo que está pasando desde el siglo XX, diga que Palestina es el malo aquí”, señala la tenista, que desde que comenzaron los bombardeos ha tomando un rol activo en redes sociales sobre el tema.

Una conversación franca con una jugadora inmersa en la élite, la primera nacida en Egipto que lo logra. De hecho, aquello la ha transformado junto a la tunecina Ons Jabeur (6°) en referentes para el continente africano. Lograr un mayor desarrollo del tenis en esa región es su gran anhelo.

¿Siente que era la gran favorita en el WTA de Chile?

La verdad es que nunca cuando entro a un torneo pienso en los puntos y el ranking que tengo. Siempre fui a los torneos, tanto grandes o pequeños, con un objetivo claro, entrenando partido a partido, viendo qué tenemos que hacer. Eso me ha funcionado bien y por eso es así como pensamos.

El torneo justo se da a final de año, ¿Es un desafío muy grande para el cuerpo?

Físicamente no es nada fácil. Para todas es difícil, después de jugar tantas semanas al año, pero mentalmente yo y mi entrenador estuvimos esperando todo el año para venir aquí. Hay torneos que disfrutas mucho dentro de la pista y hay otros que también disfrutas fuera de la pista, este es uno de esos. Año a año he ido teniendo más experiencia de cómo manejar física y mentalmente todo. Quedan dos semanas, el último push.

Imagino que también el conflicto en Gaza ha significado mucho mentalmente para usted...

La presión militar y el sufrimiento de la gente han estado muy presentes en mis pensamientos el último mes. Es agotador todo lo que está pasando, ver que la gente solo se preocupa del dinero y el poder. Es muy triste ver a las personas muertas y que el mundo solo mire. Incluso algunos líderes de países los apoyan solo por sus propios beneficios, entonces es muy triste y desesperante. Espero de alguna manera que esto acabe, que se detenga el fuego.

Muchas veces se toma a Palestina como el malo de la película...

Obviamente nosotros muchas veces tenemos una opinión diferente porque hemos vivido y conocido el conflicto desde el principio y no hay forma que alguien que conozca la historia, que sabe lo que está pasando desde el siglo XX, diga que Palestina es el malo aquí. No hay opción. Si alguien hace el trabajo y mira los libros de historia lo podrá ver.

La cambio de tema, hace poco mencionaba que estaba esperando venir aquí. ¿Qué tiene Sudamérica que no encuentra en otros lados?

Primero me gusta mucho el público de Sudamérica en general. La gente aquí vive el tenis muchísimo, te dan mucha energía en la pista. Y segundo que es tierra (arcilla). Me gusta mucho jugar en tierra y me gusta mucho jugar aquí. Normalmente hay buen clima, es verano. Te da la sensación de que son mejores condiciones para jugar tenis.

Mayar Sherif, primera sembrada en Santiago. Foto: EFE.

Sudamérica crece en la WTA con este tipo de torneos ¿Es necesario que haya más expansión a nuevos países?

Claro. Es muy importante que la gente tenga la misma oportunidad que en otros sitios, tanto en Sudamérica como África. Yo siempre he dicho que todo el mundo tiene que tener la misma oportunidad de estar jugando, para que la gente de ese país o continente pueda competir al alto nivel. Es verdad que esta gira es muy importante, pero a mí me gustaría ver más torneos WTA 250, más 500 en Sudamérica, juntarlos con la gira Indian Wells y Miami como hacían antes. Hay que encontrar la manera de hacer más torneos en otros lados del mundo.

¿Su salida de Egipto a España se debió a la poca competencia?

Exactamente. En Egipto, en África en general, cuando yo estaba jugando no había tantos torneos. Ahora, por ejemplo, hay más ITF 15.000, a veces hay 25.000, pero nunca una egipcia ha visto un nivel de WTA 125 o 250. Ya no te digo competir en esos torneos, es que ni siquiera los han visto. ¿Cómo puede ser que estas jugadoras van a tener la oportunidad de competir si nunca lo han visto, nunca lo han jugado? Para ellos, para nosotros en África es algo como un sueño.

Usted y Ons Jabeur son iconos del tenis africano ¿Ha cambiado algo desde que llegaron a ese nivel?

Yo creo que ahora la gente puede creer que puede llegar a estar en el top 50 del ranking o jugar una final de Grand Slam. Pero eso será para la próxima generación, no la que está ahora. Esto va a afectar a la generación del futuro, a los que ahora son pequeños. Cuando nos vean en el alto rendimiento dirán “¿por qué yo no puedo?”

¿Se involucra en el desarrollo del tenis en Egipto?

Sí, claro. Estamos siempre hablando con mis patrocinadores y con la Federación para intentar ayudar los pequeños y ver cómo puedo dar mi experiencia a la gente que compite en Egipto. Siempre vemos la opción de hacer campamentos, llevar gente a algún torneo importante, dar los partidos de tenis femenino en la televisión nacional. Todas esas cosas las estamos trabajando.

¿Una solución para la igualdad entre el tenis femenino y masculino es la fusión de ATP y WTA?

Bueno, eso es un poquito político y yo me preocupo más de jugar y ganar los partidos. Sí pienso que la WTA tiene que mejorar cosas, pero no sé si el paso de unirse a la ATP va a ser mejor para nosotras. Obviamente la ATP hace las cosas muy bien y gana mucho más que nosotros, pero yo veo también que el WTA está intentando hacer lo mejor que pueda.