Mou, tras ganar un nuevo título internacional, ahora con la Roma: “Hoy escribimos la historia”

José Mourinho, técnico de la Roma, no podía contener la emoción tras lograr su quinto título europeo, después de lograr dos de Champions y dos de Europa League. Tras alzar la copa, el lusitano describió sus sentimientos en uno de los momentos más importantes en la historia del club.

“Hay tantas cosas en mi cabeza ahora mismo. He estado en Roma durante once meses e, inmediatamente, entendí dónde estaba. Como les dije a los chicos, hicimos lo que teníamos que hacer, nuestro trabajo. Pero hoy no fue trabajo, fue historia y escribimos historia”, dijo The Special One.

Asimismo, contó que “la Conference League es una competición que pensábamos que podíamos ganar desde el principio. Poco a poco nos hacíamos más y más fuertes. Nos encontrábamos con equipos cada vez más fuertes, pero lo apuntábamos y sacrificamos algunos puntos en la liga sin perder la clasificación para la Europa League”.

Pese a que su nombre suena permanentemente para el millonario nuevo proyecto de Newcastle United, el luso aseguró que está cómodo y conforme en la capital italiana.

“Me quedo, aunque llegue alguna oferta. Quiero quedarme en Roma y necesitamos entender qué quieren hacer nuestros propietarios la próxima temporada para que podamos seguir esta historia, necesitamos definir la dirección para la próxima temporada. Me siento 100% romanista”, explicó Mou.

Consultado sobre el hecho de lograr títulos en tres décadas diferente, afirmó que “me dijeron que me uní a Giovanni Trapattoni y esto me hace sentir un poco viejo, pero ahora me voy de vacaciones, me siento frente a la playa frente a mi casa y pienso en todo esto”.

Y agregó que “ganar este título con la Roma es algo especial. Ganar cuando todos lo esperan es fácil, mientras que es especial ganar cuando haces algo realmente histórico. Espero que los aficionados celebren con todo, con nosotros”.